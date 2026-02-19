Universidad de Chile sufre en el inicio de la Liga de Primera 2026, donde no ha podido conseguir victorias en las primeras tres fechas del torneo, lo que tiene lleno de críticas a Francisco Meneghini.

No sólo eso, porque también sólo ha marcado un tanto, que fue obra de Eduardo Vargas, lo que tiene bajo la lupa los delanteros azules, donde también llegó Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

Por lo mismo, los hinchas han recordado lo cerca que estuvo de volver Felipe Mora en el actual mercado de fichajes, quien es el último goleador campeón con la U, pero que desde Estados Unidos explicó qué pasó finalmente en la negociación.

“Sí, estuvimos en conversaciones pero yo tenía una renovación con el club por si querían contar conmigo en 2026, el club ejerció ese año de extensión así que me queda este año en el club”, comentó.

Felipe Mora quiere volver a la U para 2027

Felipe Mora quiere volver a la U

Fue en conversación con TNT Sports, donde Felipe Mora aclaró la situación que lo acercó nuevamente a Universidad de Chile, pero donde finalmente se tuvo que quedar en el Portland Timbers de la MLS.

“Siempre he dicho que en algún momento me gustaría volver al club, obvio que se tienen que dar circunstancias, como que el club quiera contar conmigo, temas de contrato, pero, como digo, me tocó quedarme acá, pero vivo el día a día pero siempre está la posibilidad”, detalló.

En ese sentido, deja en claro que no estuvo en las charlas, pero que por ahora se enfoca en su club: “Esos temas siempre los ve mi representante, no se puedo dar y me toca estar acá en el club”.

