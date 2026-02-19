Sufre la U de Chile. El caso de Octavio Rivero tiene de cabeza a la dirigencia, cuerpo técnico y médicos de los azules debido a la lesión que afecta al uruguayo, quien está descartado para el duelo ante Limache.

El goleador arrastra una rebelde lesión en su rodilla izquierda, la cual tiene al jugador entre la espada y la pared. Lo anterior, porque en la U evalúan los métodos para su recuperación, donde esperar su mejoría u operarlo son las opciones.

Rivero ha sufrido por años con las lesiones y hasta tuvo un rotura de ligamento que lo sacó del mapa por un buen tiempo. Pero en caso que el cuerpo médico decida operarlo, el uruguayo estará de baja un buen tiempo.

El detalle del caso Octavio Rivero

U de Chile tiene la última palabra con la situación de Octavio Rivero y su rodilla izquierda. Si bien por ahora se baraja trabajar su recuperación sin pasar por el quirófano, en caso de operarse el panorama cambia los planes de Francisco Meneghini.

“El problema en la rodilla izquierda de Octavio Rivero es mayor, teniendo en cuenta que tiene un cartílago colgando, donde los nuevos exámenes dieron cuenta de un derrame un importante edema óseo, que le dificulta jugar”, informó el medio Emisora Bullanguera.

Siguiendo con dicha información, en caso que la U decida operar al jugador, los hinchas pusieron el grito en el cielo en redes sociales. Esto, porque “se estima que Rivero estará fuera entre tres a cuatro meses”.

“Si la decisión es seguir con la recuperación sin cirugía, se estima que sea mucho más lenta para el goleador, lo que puede traer mayores consecuencias”, cerró el citado medio.