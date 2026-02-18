Un complejo escenario vive Universidad de Chile con la condición física de Octavio Rivero, el jugador que nuevamente presenta problemas en su rodilla izquierda.

Luego de disputar 20 minutos en el último empate sin goles ante Palestino en el estadio La Cisterna, el delantero nuevamente tuvo dolencias por la sinovitis de la rodilla.

Por lo mismo, no entrenó normal en el inicio de las prácticas de la U en el CDA, lo que hace que sea tratado de manera especial por el cuerpo médico de los azules.

Pero fue el ex portero Nicolás Peric, quien entregó detalles de esta problemática lesión, que tiene mucho dolor y que, muchas veces, nunca se recupera totalmente en los jugadores.

Octavio Rivero preocupa por el estadio de su rodilla en la U. Foto: U de Chile.

La rodilla de Rivero enciende alarma en la U

Fue en el programa “Pauta de Juego” donde Nicolás Peric profundizó en la lesión de rodilla de Octavio Rivero, que le ha generado muchos problemas en el inicio de la temporada en la U.

“Es por la sinovitis que tiene en su rodilla, que la tiene demasiado inflamada. Desde el partido amistoso en Perú que mostró inflamación por sinovitis”, destacó Peric.

Por lo mismo, encendió alarma de lo que puede venir para el jugador, que si no es cuidado, puede quedar al margen de la U en varios encuentros.

“Una sinovitis es permanente hasta que no se recupera, que yo creo que no se recupera nunca, donde estas permanentemente con una jeringa sacándote liquido, me pasó en un codo y fue terrible no paraba más”, finalizó.

