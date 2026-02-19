Universidad de Chile tiene las alarmas encendidas porque nuevamente Octavio Rivero está con complicaciones, lo que incluso lo puede dejar fuera del encuentro del domingo ante Deportes Limache.

Los azules no saben de triunfos en tres partidos en la Liga de Primera, por lo que hay mucha presión sobre el plantel del técnico Francisco Meneghini, lo que ahora suma un problema con uno de sus refuerzos.

Octavio Rivero nuevamente presenta problemas con su rodilla, algo que no le ha dejado estar en su plenitud, incluso donde ya fue baja en la visita ante Huachipato por una sinovits.

En ese sentido, fue Mauricio Pinilla, uno que sufrió muchas lesiones, quien le mandó un consejo al uruguayo, cuando ya se piensa en una operación para el goleador en la U.

Octavio Rivero no ha podido completar un partido en la U. Foto: Emisora Bullanguera.

Octavio Rivero es duda en la U

Fue en Deportes en Agricultura donde Mauricio Pinilla se refirió al problema en la rodilla izquierda de Octavio Rivero, que otra vez lo tiene en duda para el fin de semana en Universidad de Chile.

Una sinovitis, que es líquido en la zona, no le ha permitido entrenar con normalidad, donde incluso se ha evaluado con el jugador operar, pero han preferido llevar con tratamiento.

“No se opera, hay que retirar líquido y con antinflamatorio y reposo, pero la sobrecarga te exige mas y te hace salir más liquido”, comentó Pinilla, dando un consejo.

Por ahora Rivero sólo estuvo un tiempo ante Audax Italiano y luego 20 minutos en el último empate contra Palestino, por lo que dependerá de su evolución si es alternativa el domingo en el Estadio Nacional.

