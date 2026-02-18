Universidad de Chile trabaja día a día con mucha atención en Octavio Rivero, el delantero que ha presentado problemas en su rodilla izquierda en los primeros días de la temporada en la Liga de Primera 2026.

Tanto es el tema, que ya ha jugado a media máquina ante Audax Italiano, se perdió el duelo con Huachipato y salió lastimado ante Palestino, lo que preocupa en la U.

Es más, el sitio Emisora Bullanguera destacaron que en el entrenamiento del martes no lo hizo con normalidad, incluso donde dejan en claro que hay una operación que ronda al uruguayo.

“Con el seguimiento que le hemos podido dar al jugador uruguayo, no ha podido entrenar a la par de sus compañeros. Se escuchó que es normal y no lo es, que un jugador no entrene no es normal”, explicaron.

Octavio Rivero jugó minutos en el duelo ante Palestino y salió con complicaciones. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también U de Chile se alarma con Octavio Rivero: entrenó diferenciado y es duda

¿Octavio Rivero se opera en la U?

Fue en el programa de YouTube del citado medio donde entregaron nuevos detalles de la situación de Octavio Rivero en Universidad de Chile, donde hay una alarma que esto pueda pasar a palabras mayores.

Publicidad

Publicidad

“La rodilla de Rivero no está bien, no es que la sinovitis, pero podríamos decir que al jugador se le recomendó operarse”, precisaron en su información.

En ese sentido, aseguran que es un tema a tener muy en cuenta, porque la U se puede quedar un buen rato sin el uruguayo si no se toma una buena decisión con su rodilla.

“Lo de Rivero es complicado, porque la rodilla está mal, no tendría que haber jugado ante Palestino. El jugador arrastra hace tiempo problemas físicos. Hay que estar todos los días viendo qué pasa, pero la rodilla está mala la cosa”, finalizaron.

Publicidad

Publicidad

Mira el programa: