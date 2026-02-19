La polémica que se armó en Champions League tras el racismo que Vinícius acusó por parte de Gianluca Prestianni en el partido entre Benfica y Real Madrid llegó muy lejos.

Esto porque en Radio Rivadavia entrevistaron a José Luis Chilavert, emblemático arquero paraguayo, y llevó el asunto para un lado nada que ver apuntando a Kylian Mbappé.

“Yo solidarizo con Prestianni. Vinícius es el primero que va e insulta todo. Mira a la cámara donde le dice cagón, cagón a Prestianni”, comenzó señalando lo que puede ser válido.

Chilavert causó polémica con sus declaraciones

Chilavert critica a Mbappé “porque vive con un travesti”

Después, todo se fue a la B. Chila manifiesta “otra cosa, quien solidariza con Vinícius es Mbappé. Qué puede decir Mbappé”, sostuvo y se mandó una declaración inesperada.

“Habla de valores y todo eso y él vive con un travesti. No es normal. Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero un hombre no es normal que viva con un travesti. Para eso hay una mujer, lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer”, manifestó ante la incredulidad de los panelistas.

Incluso cuando se le consultó que al jugador de Benfica podían castigarlo por este acto, sostuvo el ex meta guaraní que eso no sería correcto.

“Por qué lo van a sancionar a Prestianni. Si lo sancionan, te da lugar que la comunidad gay, lesbiana y compañía es el ejemplo a seguir. No”, manifestó en la caldeada charla.

Los rumores sobre un pololeo entre Mbappé y la modelo transgénero Inés Rau surgieron a mediados de 2022, tras ser fotografiados juntos en el Festival de Cine de Cannes. Sin embargo, ninguno confirmó una relación sentimental.

Mbappé en el 2022 junto a Inés Rau

Dos perlas más se mandó Chilavert. Primero dijo que “el fútbol es un rectángulo donde juegan hombres donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono, el video, el fútbol está amariconado”.

Luego, estuvo cerca de tratar de simio al futbolista brasileño, pero corrige sobre la marcha. “El primer insulto vino del mo… de Vinícius, de piel negra”, sentenció.

