Gianluca Prestianni se hizo conocido en Chile el año pasado, cuando jugó el Mundial Sub 20. En el torneo mostró una soberbia impactante al burlarse del público nacional.

“Que sigan alentando a nuestros rivales, son cábala” y “disfruten el Mundial Sub 20 porque quedaron afuera del otro” fueron algunas de sus frases que evidencian que se cree canchero.

Como todo cae por su propio peso, pasó de ser odiado en Chile a serlo en todo el mundo, luego de decirle cinco veces a Vinícius que era un “mono” en el duelo de Champions League entre Benfica y Real Madrid. Algo que escuchó Kylian Mbappé, por lo que defendió a su compañero.

“No debería volver a jugar la Champions”, fue una de las frases del futbolista francés. También señaló que “el jugador 25 que no vale la pena decir su nombre le ha llamado cinco veces mono a Vini. Eso lo he visto yo”.

Prestianni le habla a Vinicius con la boca tapada: polémica mundial

Mbappé barre con Prestianni

Se le consultó al francés si el jugador de Benfica pidió disculpas. “¿Has visto su cara? ¿Disculpas? No somos tontos. No digo que soy perfecto, pero yo ese tipo de cosas no las dejo pasar”, indicó.

ver también Polémica gigante: triunfo del Real Madrid ante Benfica manchado por ataque racista a Vinícius

Agregó que “este jugador es joven, cómo puedes decir estas cosas en un campo de fútbol. Ahora hay que ver lo que va a pasar. Nos íbamos, fue la decisión del equipo, no sé qué ha pasado y después hemos vuelto”.

Finalmente dijo que “tenemos que dar ejemplo para todos los niños que nos miran, hay cosas que no podemos aceptar. No hay que generalizar, tengo amigos portugueses, me tratan muy bien pero cuando una persona se comporta así hay que decirlo”.