Colo Colo viene de sumar dos victorias consecutivas en la Liga de Primera, ante Everton y Unión La Calera, sin embargo, no fueron gracias al buen juego, sino que mediante individualidades.

El jugador que rompió los cercos defensivos viñamarinos y caleranos fue el juvenil Yastin Cuevas, quien le marcó a los ruleteros con un golpe de cabeza; y ante los cementeros fue clave con una asistencia a Maximiliano Romero.

El joven atacante de 17 años se ha hecho notar en Colo Colo, y de cara al partido de este sábado ante O’Higgins puede tomar una camiseta de titular, debido a la lesión de Javier Correa.

Coca Mendoza aconseja al juvenil Yastin Cuevas

El despertar futbolístico de Yastin Cuevas fue analizado en RedGol por Gabriel Mendoza, quien aprovechó la instancia para mandarle consejos al ariete colocolino.

El campeón de la Copa Libertadores 1991 no quiere que Cuevas se agrande antes de tiempo y que vaya quemando etapas, poco a poco, aprovechando los minutos que tenga en cancha.

Yastin Cuevas lleva un gol y una asistencia con Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Yastin tiene que tener claro de que recién está comenzando, porque estos dos partidos ha entrado y ha sido desequilibrante. No se le tienen que ir los humos a la cabeza y que no se crea que es lo máximo“, expresó Mendoza.

“Recién está empezando, recién está iniciando su carrera como jugador profesional y que bueno que esté funcionando. Tiene que tener tranquilidad absoluta, mucha seriedad. A seguir trabajando más todavía”, cerró el popular Coca.

¿Cuándo y a qué hora juega O’Higgins vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido de O’Higgins y Colo Colo por la cuarta fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 21 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

