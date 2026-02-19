Uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado, cuando O’Higgins reciba en el estadio El Teniente de Rancagua a Colo Colo.

Los celestes llegan con la moral en alto para el duelo con los albos, puesto que vienen de sumar un triunfazo por 1-0 ante Bahía por la Copa Libertadores y quedaron en buen pie para pelear la clasificación en la revancha en Brasil.

El Cacique, en tanto, pese a no presentar un buen nivel de juego le ganó consecutivamente a Everton y Unión La Calera en el Monumental, por lo que el entrenador Fernando Ortiz se afirmó en el cargo.

Colo Colo no le gana a O’Higgins de visita desde 2021

El duelo de este sábado es especial para los albos, debido a que visita una cancha en la que no gana desde hace un lustro. Su última victoria en la ciudad histórica data de 2021.

La última vez que Colo Colo derrotó a O’Higgins en su estadio por el torneo local fue el 8 de septiembre de 2021 y lo hizo por un apretado 3-2. Los goles de la visita fueron obra de Pablo Solari, Javier Parraguez y Leonardo Gil. Para el dueño de casa marcaron Matías Sepúlveda y Pablo Hernández.

O’Higgins viene de sumar una victoria ante Bahía. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Luego, en 2022 se produjo un tibio empate 1-1 que no le ayudó mucho a ninguno. En 2023 O’Higgins le dio una paliza al Cacique y lo venció por un histórico 5-1. En 2024 fue victoria local por 1-0.

La última vez que el Capo de Provincia hizo de local contra Colo Colo fue en 2025, pero en San Fernando, donde empataron 1-1. El gol del elenco rancagüino lo hizo Maximiliano Romero, que ahora juega por el cuadro popular.

¿Cuándo y a qué hora juega O’Higgins vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido de O’Higgins y Colo Colo por la cuarta fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 21 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

