Tres días después del épico triunfo contra Bahía, por Copa Libertadores, O’Higgins recibe a Colo Colo. Y ahí, la gran duda en Rancagua es saber si los celestes alinearán a sus titulares o reservarán nombres para el duelo de vuelta en Brasil.

Lucas Bovaglio habló en conferencia de prensa y no le hizo el quite a ningún tema. Eso sí, lo primero fue felicitar a su plantel por la hazaña copera y avisó que en Rancagua irá con todo este sábado.

“Estamos bien, después de lo del miércoles anímicamente reconforta y te da un espíritu fortalecido. Esto invita a sostener lo hecho con un rival de magnitud que tenemos en casa, donde tenemos una localía fuerte”, dijo de entrada.

¿O’Higgins con equipo B ante Colo Colo?

Lucas Bovaglio fue consultado directamente sobre la opción de enfrentar a Colo Colo con un equipo alternativo, pensando en el duelo ante Bahía el miércoles. El DT le mandó recado a los albos con miras a este sábado, a las 18:00 horas en Rancagua.

El equipo estelar del Capo

“Es probable que varios jugadores repitan mañana (sábado). Aún queremos esperar unas horas concentrados, pero es muy probable que para el partido varios de los que jugaron el miércoles salten al césped frente a Colo Colo”, aseguró.

Es que la caída ante Limache en la fecha pasada, donde plantó un equipo mixto en Quillota, aún duele en Rancagua. Por eso, Bovaglio avisó que “tenemos esta oportunidad la chance de ponernos de pie en el torneo local, ratificar el hacer de nuestro estadio un bastión para hacernos fuertes”.

“Buen rival Colo, ha comenzado con un paso en falso con Limache y obtuvo dos victorias consecutivas de local. Nosotros creemos en nuestras formas, intentamos que el rival se amolde a nosotros y no nosotros cambiar por el rival”, cerró.