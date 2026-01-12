Pese a ser el último equipo en hacer oficial un refuerzo en la Liga de Primera, O’Higgins de Rancagua va con todo ahora en el mercado de fichajes. Si ya anunciaron al arquero Jorge Peña, hay otro jugador que está listo.

Desde Portugal llega el nuevo futbolista al Capo de Provincia, donde el DT Lucas Bovaglio apeló a un viejo conocido. Tras haberlo dirigido en Palestino, conocido lateral derecho arriba a Rancagua.

Se trata de Benjamín Rojas, quien jugó toda una vida en Palestino (fugaz préstamo en Barnechea) y en 2025 partió al Académico de Viseu FC, de Portugal. Ahí no tuvo mucha continuidad y recientemente el elenco luso anunció su salida.

Se arma O’Higgins con otro defensa más

Benjamín Rojas, es dirigido de Lucas Bovaglio en Palestino, llega desde el fútbol portugués para sumarse a O’Higgins de Rancagua. Ocupará la plaza dejada por Moisés González, ya que juega como lateral derecho y defensa central.

Benjamín Rojas en Palestino /Photosport

“Mañana (hoy) firmará Benjamin Rojas con O’Higgins. Acaba de rescindir contrato con el Académico de Viseu de la segunda división de Portugal. Ya se hizo los exámenes y llega por un año”, informó el periodista rancagüino de Radio La Metro, Oscar Garrido.

Rojas llega con la importante experiencia y roce europeo, donde al ser dirigido por Lucas Bovaglio en el Tino sumó importantes minutos. Peleará un lugar con Felipe Faúndez como carrilero derecho en O’Higgins.

Desde Portugal anuncian el adiós del chileno.

Pero Rojas no sería la única llegada en defensa para el Capo, ya que en las últimas horas surgió el nombre de Leandro Díaz. El lateral izquierdo ex Huachipato llega para pelearle el puesto a Luis Pavez y sumar nombres para la Copa Libertadores.

