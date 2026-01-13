Pese a que Aníbal Mosa dejó en claro que no se ha hablado con ningún delantero como opción de refuerzo, en Colo Colo sigue rondando el nombre de un viejo conocido. Se trata de Damián Pizarro, quien no lo pasa bien en Europa.

El canterano albo fue notificado que no sigue más en el fútbol francés y Udinese debe buscarle nuevo préstamo. Por eso, Claudio Borghi salió al paso y desde sus vacaciones habló en exclusiva con RedGol sobre el caso.

“Udinese invirtió en el jugador y es el dueño, tienen que ver dónde lo quiere enviar. Ahora, (Pizarro) no ha jugado durante estos dos años, ha jugado muy poquito”, partió diciendo el Bichi.

Borghi con el corazón dividido por Damián Pizarro

Claudio Borghi no se guardó nada a la hora de opinar sobre Damián Pizarro y el eventual regreso a Colo Colo. Pese a que no tiene continuidad hace rato, el Bichi se puso en modo albo y prefiere mirar con optismimo un reencuentro.

“No sabemos cómo está (Pizarro), pero volver a casa siempre es algo interesante. Se va a sentir más cómodo, más querido y protegido. El chico en el club ha rendido, no fue una maravilla, pero sería una buena opción tenerlo otra vez”, lanzó.

A la hora de jugársela por el incierto panorama del Cacique, Borghi prefiere ser cauto por el tema económico del club. Ahí ironiza con que “si no se clasificaba a ninguna copa, se sabía que iba que iba a pasar (crisis económica), no es ninguna novedad”.

“Colo Colo no tiene nada que ni perder ni ganar. Si traen a Damián, el problema es del jugador, esas cuentas la sacan los jugadores, los empresarios. No sé si hay otro jugador parecido a Pizarro”, cerró, pidiendo que se haga un esfuerzo por el retorno del delantero.



