Colo Colo saca conclusiones después de sus primeros días de pretemporada. El Cacique no sólo ha buscado refuerzos, pero también ha sacado alternativas desde sus juveniles, por los que apuesta todo.

La llegada de Fernando Ortiz a la banca no sólo era para romper con el mal proceso que venían arrastrando en el 2025. Con Jorge Almirón hubo muy poco espacio para los canteranos, algo que quieren cambiar por completo gracias a los nombres que han sumado desde inferiores.

Tras los trabajos en el complejo del Sifup, donde incluso disputaron un amistoso con la Proyección del Eterno Campeón, desde el club sacaron la voz para darle su respaldo a los formados en casa. Esto, tratando de que los que vienen más abajo vayan aprendiendo lo que deben hacer si quieren una chance.

Colo Colo le pone sus fichas a la cantera para el 2026

En Colo Colo quieren que sus juveniles tomen protagonismo para la temporada 2026. En el Cacique buscan que sus canteranos tengan un rol fundamental en el año que arranca, donde habrá tres competencias locales para darles rodaje: Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile.

En Colo Colo le tienen una fe gigante a los juveniles que subieron al primer equipo en 2026. Foto: Colo Colo.

En la presentación de Javier Méndez el gerente deportivo del Eterno Campeón, Daniel Morón, se refirió a los jugadores que subieron al plantel de honor. “Para todos, Colo Colo siempre es un desafío tener jóvenes o jugadores de la cantera en el primer equipo“.

Publicidad

Publicidad

De hecho, ex campeón de Copa Libertadores remarcó que muchos han aprovechado la chance que les dio Fernando Ortiz. “Esta ha sido una linda oportunidad que han tenido los jugadores, que han demostrado mucha personalidad, a la altura del primer equipo“.

ver también ¡Vuelta de chaqueta! Colo Colo le da un portazo a Damián Pizarro

Esto lo graficó con lo visto en el amistoso de Colo Colo con la proyección, donde golearon y hubo un juvenil como Yastin Cuevas anotó dos goles. “El domingo en el partido con la proyección la verdad veo entusiasmo y emoción de los chicos“.

“Esas cosas se provocan por la confianza que hoy les da el entrenador del primer equipo, así que creo que va bien encaminado el proceso de esos 7 u 8, puede ser estímulo para toda nuestra cantera que se van insertando jugadores que tienen oportunidades. Provocará ilusión en los que están ahí, los he visto muy bien“, cerró.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo espera que sus juveniles tomen un rol clave en una temporada en la que necesitan volver a levantar títulos. El Cacique apuesta a su cantera para salir a flote después de un centenario para el olvido.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo define a sus juveniles para el 2026 mientras se prepara para el primero de sus amistosos del 2026. El Cacique disputará un amistoso de pretemporada este jueves 15 de enero desde las 21:00 horas enfrentando a Olimpia.