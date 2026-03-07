Maxi Romero apareció en la formación titular de Colo Colo en desmedro de Javier Correa, quien tuvo que esperar su oportunidad ante el Audax Italiano en el banco de suplentes. Fue netamente una decisión técnica de Fernando Ortiz, quien apostó por el ex O’Higgins como eje del ataque.

Y esa movida táctica tuvo resultados prácticamente inmediatos: corrían 5 minutos cuando Lautaro Pastrán recibió un lateral de Diego Ulloa. El “10” del Cacique acomodó el cuerpo de tal modo que liberó el espacio para intentar un centro. El Tigre Romero estuvo muy rápido para impactarlo de sobrepique.

Con una especie de cachetada, el ariete que llegó a los albos cedido desde Argentinos Juniors puso el 1-0 en el césped sintético del estadio Bicentenario de La Florida. Un golpe de confianza importante para la moral del equipo adiestrado por Fernando Ortiz.

Maxi Romero empalmó así la pelota para vencer a Ahumada. (Felipe Zanca/Photosport).

“Se desmarca, aguanta y está ahí siempre listo en el área”, describió Gualberto Jara por el aporte de Romero en el duelo frente a los Tanos. Como ya suma tres goles, no parece lo más indicado sacarlo del equipo para hacerle lugar a un delantero que no para de fallar goles: Javier Correa.

Pero algo tenía que jugar el “9” en este encuentro. Ingresó en los 77 minutos del encuentro, justamente en reemplazo de Maxi Romero. El partido presentaba un panorama como para que dispusiera de chances claras de anotar. Y las tuvo, pero no las aprovechó.

Javier Correa hizo una buena jugada que terminó en una combinación con Leandro Hernández. (Diego Martin/Photosport).

Javier Correa reemplazó a Maxi Romero y no pudo anotar el 2-0 para Colo Colo

Javier Correa quedó detrás de Maxi Romero en la consideración del DT de Colo Colo y aunque jugó menos tiempo, de todas maneras tuvo dos chances. Una surgió de un centro de Álvaro Madrid. La zaga itálica sufrió mucho el envío, al punto que Daniel Piña chocó con Tomás Ahumada.

Javier Correa no pudo dirigir esta pelota al arco. (Diego Martin/Photosport).

Ni así, pese a que no era llegar y hacerlo, Correa pudo romper su sequía goleadora en el Cacique. Pero tuvo otra oportunidad. Una chance que se originó de un robo del delantero argentino de 33 años. Vio venir bien al Chino Hernández.

Y le dio un pase con ventaja, que luego se diluyó por un amague del “24” de los albos. Por eso mismo, Correa se desmarcó. Recibió la pelota, se hizo el espacio, pero desvió por poco su derechazo. De todas formas tuvo una razón para celebrar, pues los albos retomaron el primer lugar. Pero Correa sigue peleado con el arco rival. Quién sabe si también con el mundo, aunque el mundo no esté enemistado con él.

Javier Correa hizo muy bien esta jugada antes de definir rasante levemente ancho. (Diego Martin/Photosport).

Colo Colo subió al primer lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026.