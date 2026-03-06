Juan Martín Lucero no ha rendido según lo esperado en Universidad de Chile y ahora entrega pésimas noticias respecto a la lesión que sufrió ante Palestino.

El goleador argentino arribó al Bulla en medio de la polémica por su pasado en Colo Colo, pero con el cartel de ser la solución a los problemas con el arco rival que tenía el Bulla en 2025. Sin embargo, las cosas no marchan para nada bien para los Azules.

La lesión de Juan Martín Lucero

Juan Martín Lucero arribó a Universidad de Chile con bombos y platillos, pero todavía no conoce la red. En cinco partidos, no ha registrado goles y su nivel está lejos de las expectativas. Para colmo de males, ahora sufrió una lesión que lo alejará del terreno de juego.

En la eliminación del Romántico Viajero en la Copa Sudamericana contra Palestino, Lucero fue titular, pero a los 16 minutos sintió una molestia y debió dejar la cancha. Si bien en un inicio no se esperaba que fuera algo demasiado grave, ahora se confirmaron las malas noticias.

De acuerdo a Emisora Bullanguera, Juan Martín Lucero sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda. De esta manera, el delantero será baja durante dos semanas, situación que golpea y mucho a Francisco Meneghini junto a su cuerpo técnico.

Por el tiempo que quedará descartado Lucero, no podrá estar en los partidos de Universidad de Chile ante Universidad de Concepción este lunes 9 de marzo como local y contra Coquimbo Unido el sábado 14 del mismo mes, en condición de visita.

La lesión de Lucero se suma a los problemas de Octavio Rivero en su rodilla, quien todavía no tiene fecha clara de regreso. De esta manera, Paqui queda solo con Eduardo Vargas como alternativa en ataque. Un escenario complejo cuando es más cuestionado que nunca.

