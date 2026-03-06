Fue una de las noticias más relevantes de la semana en el fútbol sudamericano. Flamengo decidió acabar de manera abrupta con la era de Filipe Luíscomo entrenador. Un cambio que afecta directamente a uno de los mejores chilenos en el exterior como Erick Pulgar.

El antofagastino viene de realizar la mejor temporada de su carrera con el ex defensor en el banco. Ahora, con el arribo del portugués Leonardo Jardim a la conducción técnica del cuadro carioca, su panorama puede cambiar radicalmente.

Así lo adelanta el periodista José Tomás Fernández, quien reveló que con el cambio de entrenador en Flamengo, Pulgar perderá el sitio de privilegio que mantuvo durante el grueso de la temporada 2025, donde ganó cinco campeonatos.

Erick Pulgar recibe durísimo golpe en Flamengo

El periodista chileno radicado en Río de Janeiro reveló que el nuevo estratega probó en las últimas horas la formación titular con miras a la Final del Campeonato Carioca, este domingo 8 de marzo en el Estadio Maracaná ante Fluminense.

La noticia es que Erick Pulgar arrancará el partido desde la suplencia, pues Jardim optará por el local Evertton Araújo para acompañar en el mediocampo al italiano Jorginho y su millonario fichaje, Lucas Paquetá. Un cambio relevante.

Así las cosas, la formación de Flamengo para el Clásico del domingo sería con Agustín Rossi en el arco; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira y Alex Sandro en defensa; Jorginho, Evertton Araújo y Paquetá en mediocampo; Samuel Lino, Luiz Araújo y Pedro en delantera.

Los números del chileno en 2026

Entre el Campeonato Carioca, Brasileirao, Supercopa de Brasil y Recopa Sudamericana, Erick Pulgar ya suma 837 minutos en cancha durante 10 encuentros, donde registra dos goles y recibió tres tarjetas amarillas.

