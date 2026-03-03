El real motivo de la salida de Filipe Luis: destaparon chanchullo con gigante de Europa

Sorpresa total provocó la decisión de Flamengo de Erick Pulgar. El elenco brasileño despidió a Filipe Luis tras golear por 8-0 al Madureira y clasificar a la final del campeonato carioca.

El brasileño fue cesado de su cargo tras perder la Recopa ante Lanús de Matías Sepúlveda. Lo llamativo es que no fueron suficientes los siete títulos que consiguió ni el gran nivel que mostró el “Fla” y que lo llevó a ser el club más poderoso del continente.

ver también La emotiva despedida de Erick Pulgar al mejor entrenador de Sudamerica: “Huella imborrable”

“El Clube de Regatas do Flamengo agradece a Filipe Luís toda su dedicación y logros a lo largo de su trayectoria como entrenador. Le deseamos mucho éxito en su carrera”, indicaron desde el cuadro brasileño en un escueto comunicado.

La decisión causó revuelo especialmente entre el plantel ya que Filipe Luis había renovado en diciembre pasado por dos años más. Inclusive Erick Pulgar fue uno de los primeros en lamentar su salida.

Filipe Luis ya no será entrenador de Erick Pulgar en el Flamengo

“Hay personas que pasan por nuestras vidas dejando una huella imborrable. Filipe Luis y su staff son una de ellas. Trabajo, respeto, humildad, lealtad. Valores de vida que dejaron en todos nosotros”, recalcó el seleccionado nacional.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasó con Filipe Luis?

El tema es que tras la destitución, en Brasil se reveló el real motivo de la salida de Filipe Luis de Flamengo. Lo que implica una maniobra que el DT tenía preparada en secreto y que se reflejó en la indemnización que cobró.

Mientras Filipe Luis negociaba su renovación en Flamengo, también adelantaba su posible arribo al Chelsea.

La primera señal de alerta fue que el DT había negociado con el grupo BlueCo, que es dueño de Chelsea. Ahora la conversación no llegó a buen puerto ya que primero se le pedía hacerse cargo del Estrasburgo. El cuadro francés justó quedó sin DT ya que el elenco londinense se llevó a Liam Rosenior.

Publicidad

Publicidad

Filipe Luis no se convenció y decidió aceptar su segunda opción: renovar con Flamengo. Lo que empezó a quebrar la relación con la dirigencia. Incluso en su cláusula de rescisión, apuntó a que solo exigiría tres meses de salario para quedar libre y volver a dirigir lo antes posible. Por lo que ahora Flamengo pagará una cifra cercana al 1,6 millones de dólares.

Por lo que con el apoyo de la directiva, Luiz Eduardo Baptista, presidente de Flamengo, decidió finalizar el vínculo este martes 3 de marzo.

En resumen:

El club Flamengo despidió al entrenador Filipe Luis este martes 3 de marzo .

despidió al entrenador este martes . La directiva de Flamengo pagará una indemnización cercana a 1,6 millones de dólares .

pagará una indemnización cercana a . El técnico Filipe Luis negoció en secreto con el grupo BlueCo, dueño del Chelsea.

Publicidad