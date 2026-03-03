Universidad de Chile está tomando decisiones para el partido del miércoles ante Palestino, que definirá uno de los equipos nacionales que ingresará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Luego del triunfo de los azules por 1-0 ante Colo Colo, en la edición 199 del Superclásico en el estadio Monumental, el técnico Francisco Meneghini vuelve a tomar decisiones para su oncena titular.

En ese sentido, nuevamente Marcelo Morales aparece de estelar por el sector izquierdo, en desmedro de un Felipe Salomoni, quien tras su expulsión en la primera fecha va perdiendo terreno.

Así al menos lo hace saber Paqui quien, tal como pasó en Pedrero, se inclina por el formado en los azules en esa posición, dejando al extranjero en el banco de suplentes.

Felipe Salomoni fue banca en el Superclásico y repite en la Copa Sudamericana. Foto: Cristián Cona / Emisora Bullanguera.

Le pasan la cuenta a Felipe Salomoni en la U

Felipe Salomoni tiene una dura tarea en Universidad de Chile, más sabiendo que a mitad de temporada termina su contrato con el cuadro bullanguero, donde ahora perdió terreno.

Todo, porque Marcelo Morales le quitó el puesto por la banda izquierda, repitiendo lo que pasó ante Colo Colo, lo que marca terreno en la lucha por ser titular.

Es más, pese a que el “Chelo” está con un trabajo especial para recuperar en lo físico, convenció a Paqui para repetir por esa zona de la cancha, lo que complica el escenario del argentino.

“Salomoni se sacó solo luego de la expulsión, luego vino Vargas. Pero a Morales todavía no lo veo bien, pero lo va a ganar partido a partido y en los entrenamientos”, destacó Gonzalo Jara en TNT Sports.

En resumen:

Marcelo Morales se mantiene como titular para el duelo de Copa Sudamericana tras su desempeño en el Superclásico.

Felipe Salomoni ha perdido terreno en la consideración de Francisco Meneghini luego de su expulsión en la primera fecha.

El lateral formado en la U continúa como estelar pese a encontrarse bajo un trabajo físico especial de recuperación.

