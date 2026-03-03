Universidad de Chile seguirá teniendo como baja a Lucas Assadi, quien ya quedó fuera en el Superclásico donde vencieron a Colo Colo por un marcador de 1-0 en el estadio Monumental.

El volante de los azules tiene un rebelde esguince que lo tendrá, al menos, fuera por tres semanas, por lo que es un hecho que no estará ante Palestino por la Copa Sudamericana 2026.

En ese sentido, la U se acomodó a la ausencia de Assadi en la zona de los volantes, donde hay voces que aseguran que Paqui Meneghini pudo ordenar mejor al equipo.

Así lo asume el ex defensor y comentarista deportivo Gonzalo Jara, quien asegura que se dio algo bien extraño, porque ante la ausencia de la gran figura de la U, el equipo se controló de mejor manera.

Lucas Assadi fue baja en el Superclásico y también quedará al margen en la Copa Sudamericana. Foto: Cristián Cona / Emisora Bullanguera.

Lucas Assadi pierde terreno en la U

Fue en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, donde Gonzalo Jara puntualizó en la ausencia de Lucas Assadi en Universidad de Chile, con una idea futbolística.

En ese sentido, más allá de lamentar no tener sus condiciones dentro de la cancha para la U, significó un beneficio que permitió ordenar esa zona con otros compañeros.

“Assadi es un jugador distinto, que ni Colo Colo ni Católica lo tienen, pero dentro de la lectura le hizo bien a la U jugar sin él”, explicó el ex defensor de la U.

“Altamirano, Poblete, Charles Aránguiz jugaron mano a mano contra los volantes, si jugaba Assadi, quizás lo podía hacer, pero no sé si bien, le hizo bien la lectura sin Assadi a la U”, destacó.

