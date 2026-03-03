A pesar de que hizo todo lo posible y estuvo cerca, el Barcelona no pudo lograr el milagro. Este martes los Culés quedaron eliminados en semifinales de la Copa del Rey a pesar de vencer por 3 a 0 al Atlético de Madrid.

El elenco dirigido por Hansi Flick tenía la misión de remontar el 0 a 4 en contra que se llevaron en la ida frente a los Colchoneros. Y si bien tuvo ocasiones para lograrlo, el cuadro de Diego Simeone le hizo imposible su objetivo.

Con esto, los Blaugranas suman un duro revés a una temporada en la que querían ganarlo todo. Lamine Yamal, la gran figura del club, aportó con una asistencia pero desapareció cuando más lo necesitaban.

Atlético de Madrid despacha al Barcelona de la Copa del Rey

El Barcelona estuvo muy cerca de alcanzar la hazaña, pero se quedó a un paso. El Atlético de Madrid logró eliminar a los Culés en las semifinales de la Copa del Rey gracias a la goleada obtenida en la ida.

Barcelona dijo adiós a la Copa del Rey pese a vencer al Atlético de Madrid. Foto: Getty Images.

El 4 a 0 le había dejado la tarea muy cuesta arriba a Hansi Flick, quien fue con todo lo que tiene a buscar el milagro. La ilusión se instaló en los 29′ cuando Marc Bernal aprovechó una jugada personal de Lamine Yamal que lo dejó con la pelota casi adentro del arco para el 1 a 0.

El primer tiempo parecía dejar malas noticias, pero justo en el final hubo un penal que encendió a la fanaticada del Barcelona. Pedri fue derribado en el área y el juez no dudó en sancionar la pena máxima, la que Raphinha cambió por el gol del 2 a 0 que les permitía soñar en grande.

El Atlético de Madrid se cerró en el complemento y pudo mantener su arco a salvo. No obstante, en los 72′ otra vez apareció Marc Bernal con lo justo por el segundo palo para el 3 a 0 que ajustó la llave. Los esfuerzos se hicieron, pero no hubo forma.

Los Colchoneros sacaron pasajes a la gran final del torneo y ahora esperan por su rival. Una clasificación que Diego Simeone festejó con todo junto al plantel en el Camp Nou.

Barcelona se despide de la Copa del Rey con la frente en alto pero sin poder alcanzar su objetivo. Atlético de Madrid elimina a los Culés y se mete en la definición del título.

¿Cuál será el rival del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey?

Atlético de Madrid elimina al Barcelona y se instala en la final de la Copa del Rey. Los Colchoneros esperan por rival, el que saldrá de la llave entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao este miércoles 4 de marzo desde las 17:00 horas.

