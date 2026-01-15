Barcelona vuelve a la acción este jueves en España. Los culés serán visitantes frente a Racing de Santander en el Estadio Campos de Sport de El Sardinero, en un duelo válido por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26.

Los catalanes llegan con la moral en alto a este encuentro tras coronarse como los flamantes campeones de la Supercopa de España, luego de derrotar el pasado domingo a su clásico rival, Real Madrid, por 3-2 en la gran final del certamen, en un verdadero partidazo.

ver también Clásico de aquellos en la Supercopa: el Barcelona reafirma su título y vence al Real Madrid

De esta manera, los dirigidos por Hansi Flick buscarán mantener el buen momento y enfocarse en una competencia en la que nuevamente asoman como favoritos, especialmente tras la sorpresiva eliminación del Real Madrid a manos del Albacete por 3-2, ocurrida el pasado miércoles 14 de enero. Conoce todos los detalles de este encuentro copero, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Barcelona vs. Racing de Santander?

El partido entre FC Barcelona y Racing de Santander se disputará este jueves 15 de enero a partir de las 17:00 horas de Chile , en el Estadio Campos de Sport de El Sardinero.

¿Va por TV? Así podrás seguir Barcelona vs. Racing de Santander en Chile

Lamentablemente, en Chile el encuentro entre Barcelona y Racing de Santander NO contará con transmisión en vivo. De esta forma, los fanáticos nacionales no podrán disfrutar del partido ni por TV ni vía streaming, ya que los derechos de esta competición no han sido adquiridos por ninguna emisora nacional.

No obstante, el minuto a minuto del partido podrá seguirse en Chile y en todo el mundo a través del sitio web oficial del club catalán, así como mediante su APP oficial.

Publicidad

Publicidad

FC Barcelona viene de consagrarse supercampeón de España ante Real Madrid. (Foto: Yasser Bakhsh/Getty Images)

¡Ojo! Esto rige solo para Chile, ya que en otros países de la región el encuentro sí tendrá transmisión en vivo. Por ejemplo, en Perú será emitido por América TV y Movistar Deportes; en Ecuador, a través de El Canal del Fútbol (ECDF); y en Colombia, mediante la señal de Win Sports.

Probables formaciones Racing de Santander vs. Barcelona

De acuerdo a medios hispanos, ambos clubes formarán de la siguiente manera:

Probable formación de Racing de Santander : Ezkieta, Mantilla, Manu Hernando, Pablo Ramon, Mario, Iñigo, Damian Rodríguez, Andrés Martín, Guliashvili, Suleiman y Arana

: Ezkieta, Mantilla, Manu Hernando, Pablo Ramon, Mario, Iñigo, Damian Rodríguez, Andrés Martín, Guliashvili, Suleiman y Arana Probable formación del Barcelona: Joan García; Marc Casadó, Cubarsí, Gerard y Balde; Pedri y Marc Bernal; Roony, Olmo y Rashford; y Ferran Torres.

Publicidad