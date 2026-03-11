Luciano Pons estuvo lejos de cumplir las expectativas de la U de Chile, pero sí lo hizo en el Atlético Bucaramanga. Allí se erigió en un goleador temible, al punto que el cuadro colombiano activó la opción de compra establecida en el contrato de préstamo.

El ariete argentino le anotó dos goles al Deportivo Pereira y abordó varias preguntas con los medios de comunicación. Cuando llegó a hablar de su familia, se emocionó al punto de quebrarse. “Siempre dije lo mismo: soy el primero que cuando las cosas no salen se va dolido y el primer abrazo es el de ellos, el de mi hijo”, dijo sobre el consuelo familiar que siempre recibe.

“Les agradezco el cariño, ellos ven cómo lloramos y cómo sufrimos. De afuera uno no lo nota, piensan que me voy tranquilo a casa si gano, pierdo o empato. Muchas veces uno queda triste”, agregó el Lucho Pons, quien ya lleva seis conquistas en la presente liga.

Luciano Pons luego de los dos goles que anotó en Bucaramanga. (Captura).

Y siguió. “La gente a veces piensa que uno es robot y tiene que hacer todo bien y está mal. Tienen que ponerse en el lugar de uno. Todos los que salen a trabajar muchas veces no les va bien en el trabajo, a veces toca perder e irse dolido a casa”, manifestó Pons, quien estuvo sólo un año en el Centro Deportivo Azul.

“Nosotros somos los primeros que insultan y la familia son los primeros que se llevan toda esa tristeza y ese dolor. Hoy me dejó un mensaje muy lindo, agradecido con ella”, dijo sobre la comunicación que tuvo con su hija antes del encuentro. Ya estaba evidentemente emocionado.

El ex U de Chile Luciano Pons defiende a su compañero Aldair Quintana

Luciano Pons le dejó un botín a la U de Chile con su traspaso definitivo al Atlético Bucaramanga, quien pronto traspasará a su portero titular Aldair Quintana. Emigrará al Independiente del Valle en un contrato por tres años, según informó el periodista César Merlo.

Luciano Pons jugó ante Colo Colo en la Copa Libertadores 2024. (Vizzor image/Photosport).

“Como digo, a veces las críticas duelen, no saben que detrás de un jugador hay una familia. Lo dijo también por Aldair, es muy triste que un jugador se vaya así. Sufrió mucho estos días. Que no pueda estar en la tribuna, deba estar encerrado en un palco, que no pueda estar en la cancha por las amenazas”, explicó Pons.

Tuvo más. “Las familias sufren un montón. Somos humanos que siempre queremos dar lo mejor y que Bucaramanga gane”, sentenció Pons, quien afina detalles junto a su equipo para jugar ante el Inter de Bogotá el domingo 14 de marzo a las 16 horas.

Así va Bucaramanga en la tabla de posiciones de la Liga de Colombia

Atlético Bucaramanga suma 17 partidos al cabo de 9 fechas disputadas y así se ubica en la tabla de posiciones de la Liga de Colombia.

