Colo Colo sorprendió a todos cuando hizo debutar a un jugador de Ecuador en las últimas dos fechas del Campeonato Nacional 2018, aquel torneo que ganó Universidad Católica bajo la tutela de Beñat San José y fue el primero de los cuatro títulos largos que se quedaron los Cruzados.

En el Cacique apostaron por la titularidad de Alexander Bolaños, quien de todas maneras ni siquiera firmó un contrato profesional con los albos. Y al tiempo, apareció en O’Higgins de Rancagua, donde no se estrenó profesionalmente. También sumó minutos en Deportes Concepción en 2022.

Por estos días, este futbolista volvió a ser noticia en el suelo ecuatoriano, donde cumplió parte de una dura sanción. A raíz de la falsificación de documento identitario, que lo hacía parecer cinco años más joven, estuvo punido con tres temporadas sin poder tener participación.

Alexander Bolaños en realidad se llama Romario y volverá a jugar con su nombre real en Ecuador. (Felipe Zanca/Photosport).

Cuando se produjo el castigo, Bolaños pertenecía a los registros de Independiente del Valle, que rescindió su contrato prácticamente de inmediato apenas conoció el dictamen de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y a pesar de que no ha sido oficializado, se redujo la sanción.

Por eso mismo, y ya como Romario Bolaños, el extremo que jugó dos partidos en los albos alista su retorno al balompié ecuatoriano. “Será nuevo jugador del Aucas esta temporada. Ya pasó los chequeos médicos y se espera el anuncio en las próximas semanas”, explicó Bolavip.

Romario Bolaños sólo disputó dos partidos en Colo Colo y ahora apunta a jugar en el Aucas de Ecuador, un país donde las sanciones por falsificación de documentos es muy habitual. Casi un pan de cada día. Y trae a colación la historia de Byron Castillo.

El lateral derecho de la selección ecuatoriana que motivó una investigación larga del abogado brasileño Eduardo Carlezzo, quien pagado por la Federación de Fútbol de Chile demostró la identidad adulterada del jugador a pocos meses del Mundial de Qatar 2022. Cómo olvidar a un club que hizo de esta costumbre un hábito.

De hecho, el Norte América, equipo que formó a Castillo, tenía hasta mayo de 2022 la friolera de 73 casos de jugadores con irregularidades en sus documentos de identidad. Un problema que Romario Bolaños deja lentamente como parte de un imborrable recuerdo negativo.

