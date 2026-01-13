Si bien se entrampó su arribo al Santos de Brasil, rápidamente llegó una revancha para el chileno Felipe Loyola. Es que este martes 13 de enero fue todo buena suerte para el jugador y desde Europa hay importantes novedades.

Precisamente, en la poderosa liga italiana quieren contar con el hombre de Independiente y todo va bien encaminado en lo económico. Así lo desclasificaron desde Argentina, donde spoilearon el adiós de Pipe.

Se trata del Pisa, club que pelea en la parte baja de la tabla en la Serie A y que quiere levantar cabeza con el seleccionado nacional en el equipo. Por eso avisaron que tienen un camión de plata para quedarse con el jugador.

Los montos para llevarse a Felipe Loyola a Europa

Desde Argentina dieron detalles de la oferta del Pisa de Italia para quedarse con los servicios de Felipe Loyola. Tal es el poderío económico, que supera ampliamente lo pedido por Independiente.

“Oferta formal del Pisa de Italia por Felipe Loyola. 7 millones de euros brutos por el 70%, con opción por el 30% de 4.5 M euros. Se está estudiando plusvalía y se últiman detalles”, informó Matías Martínez, periodista de Radio La Red Argentina.

La misma fuente reporta que Independiente ve con buenos ojos la operación y todo parece encaminado a la oficialización. Eso, ya que el Rojo tiene el 50% del pase del chileno y “operación global superaría la cláusula de salida de Pipe”.

Loyola lograría así su anhelado salto al fútbol europeo tras sonar a fines del 2025 en múltiples equipos, incluso en Bayern Munich. Esta vez será el Pisa de Italia el que, a falta de la firma, sea su nuevo destino.