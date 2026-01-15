“Con mucha rabia”: La fuerte confesión de Arturo Vidal tras primer triunfo de Colo Colo en el 2026

Colo Colo sacó cuentas alegres en su primer partido del 2026. El Cacique comenzó su participación en la Serie Río de La Plata. Competencia de pretemporada que partió un rival de categoría como Olimpia y se quedó con el triunfo.

Con una formación novedosa, y que contó con Arturo Vidal como central, el equipo de Fernando Ortiz logró superar a su rival en la tanda de penales. Lo que renueva los ánimos en los albos.

“Es super raro el clima. La lluvia, la humedad, el pasto largo en la cancha. Pero estamos contentos que volvimos a jugar. Tuvimos semanas fuertes en Pirque y ahora tenemos que seguir mejorando. Esperemos que sea el comienzo de un buen año”, comentó Vidal tras el pitazo final.

“Tenemos está semana para seguir preparándonos. Queremos tener un año muy bueno. Solo tenemos el campeonato local y queremos ganarlo”, agregó el King que ahora asumió un nuevo rol como central y acompañando a Joaquín Sosa.

Vidal recalcó que el principal objetivo es volver a ser campeón de la Liga de Primera

Pero lo que más llamó la atención fue la confesión de Arturo Vidal al revelar cómo se siente el plantel tras un 2025 del centenario para el olvido. Por lo que quieren su revancha sí o sí está temporada. “Los refuerzos están bien, se están adaptando rápido. Este año el equipo está trabajando bien y con mucha rabia. Esperamos ganarlo todo”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo vuelve a jugar por la Serie Río de La Plata este domingo 18 de enero cuando se mida ante Alianza Lima. Luego el miércoles 21/1 se enfrenta a Peñarol. Ambos partidos serán a las 21:00 horas y serán transmitidos por Disney+.

Cabe consignar que la temporada inicia oficialmente el 1 de febrero. La Liga de Primera comienza para Colo Colo de visitante ante Deportes Limache. Lo que será el gran objetivo de los albos en este 2026.

