Champions League

¿Dónde ver Manchester City vs. Real Madrid? Horario y qué canal transmite EN VIVO la Champions League

Merengues y Ciudadanos se enfrentan en uno de los duelos más esperado por los octavos de final para conseguir la "Orejona".

Por Franccesca Arnechino

© Imagen creada con IA.El duelo entre Merengues y Ciudadanos es uno de los más esperados en octavos de final.

Manchester City y Real Madrid se verán las caras nuevamente por la revancha de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26. En la ida, los Merengues dieron el golpe en el Santiago Bernabéu, dejando la serie muy complicada para los Ciudadanos.

El equipo de Pep Guardiola llega tras empatar 1-1 ante West Ham en la Premier League y buscará aprovechar su fortaleza en casa, donde suma 14 partidos invicto. Eso sí, el conjunto merengue también arriba en buen momento luego de golear 4-1 a Elche el fin de semana.

¿Qué canal transmite Manchester City vs. Real Madrid?

Manchester City vs. Real Madrid juegan este martes 17 de marzo, desde las 17:00 hrs. en el Etihad Stadium, por los playoffs de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPy si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Programación octavos de final vuelta

Fecha Partido Hora (CHI/ARG/URU) Hora (COL/ECU/PER) Hora (MEX)
Martes 17 de marzo Sporting CP vs. Bodo/Glimt 14:45 12:45 11:45
Martes 17 de marzo Arsenal vs. Bayer Leverkusen 17:00 15:00 14:00
Martes 17 de marzo Chelsea vs. Paris Saint-Germain 17:00 15:00 14:00
Martes 17 de marzo Manchester City vs. Real Madrid 17:00 15:00 14:00
Miércoles 18 de marzo Barcelona vs. Newcastle United 14:45 12:45 11:45
Miércoles 18 de marzo Bayern Munich vs. Atalanta 17:00 15:00 14:00
Miércoles 18 de marzo Liverpool vs. Galatasaray 17:00 15:00 14:00
Miércoles 18 de marzo Tottenham vs. Atlético Madrid 17:00 15:00 14:00
