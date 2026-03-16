Manchester City y Real Madrid se verán las caras nuevamente por la revancha de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26. En la ida, los Merengues dieron el golpe en el Santiago Bernabéu, dejando la serie muy complicada para los Ciudadanos.
El equipo de Pep Guardiola llega tras empatar 1-1 ante West Ham en la Premier League y buscará aprovechar su fortaleza en casa, donde suma 14 partidos invicto. Eso sí, el conjunto merengue también arriba en buen momento luego de golear 4-1 a Elche el fin de semana.
¿Qué canal transmite Manchester City vs. Real Madrid?
Manchester City vs. Real Madrid juegan este martes 17 de marzo, desde las 17:00 hrs. en el Etihad Stadium, por los playoffs de Champions League.
Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.
Estas son las señales de los canales según tu cable operador:
ESPN
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 90 (HD)
Programación octavos de final vuelta
|Fecha
|Partido
|Hora (CHI/ARG/URU)
|Hora (COL/ECU/PER)
|Hora (MEX)
|Martes 17 de marzo
|Sporting CP vs. Bodo/Glimt
|14:45
|12:45
|11:45
|Martes 17 de marzo
|Arsenal vs. Bayer Leverkusen
|17:00
|15:00
|14:00
|Martes 17 de marzo
|Chelsea vs. Paris Saint-Germain
|17:00
|15:00
|14:00
|Martes 17 de marzo
|Manchester City vs. Real Madrid
|17:00
|15:00
|14:00
|Miércoles 18 de marzo
|Barcelona vs. Newcastle United
|14:45
|12:45
|11:45
|Miércoles 18 de marzo
|Bayern Munich vs. Atalanta
|17:00
|15:00
|14:00
|Miércoles 18 de marzo
|Liverpool vs. Galatasaray
|17:00
|15:00
|14:00
|Miércoles 18 de marzo
|Tottenham vs. Atlético Madrid
|17:00
|15:00
|14:00