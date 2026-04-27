No es para nada un misterio que en los últimos 10 años, el fútbol chileno atraviesa una crisis importante que se refleja en los resultados a nivel de clubes y selección en el ámbito internacional.

Pero tuvo que venir un periodista inglés radicado en Brasil a revelar las razones detrás del pésimo momento que vive nuestro balompié. Hablamos de Tim Vickery, especialista de fútbol sudamericano de la BBC de Londres.

En conversación con el programa brasileño “Charla Podcast”, este gurú británico entregó las tres razones por las que el fútbol chileno está en crisis y apuntó hacia un objetivo claro: las sociedades anónimas deportivas.

ver también De mal en peor: Los cinco entrenadores que dejaron su cargo en la Liga de Primera

Crudo diagnóstico de gurú de la BBC sobre el fútbol chileno

“Hace 20 años era común leer que ‘ahora Chile despega’, porque los clubes se estaban transformando en sociedades anónimas. Entonces, lo transformaron en un negocio. ¿Qué cortaron? El dinero de las bases. ¡De la cantera!“, explica Vickery.

En esa línea, el gurú de la BBC agrega que “el jugador que sale del fútbol chileno no se vende por mucho dinero. Si viene a Brasil y luego va a Europa, sí, pero saliendo directamente de Chile no vas a facturar mucho. Así que descuidaron las bases. No produjeron a nadie“.

Si bien Vickery destaca lo que han hecho Coquimbo y Universidad Católica en esta Copa Libertadores, o el título a nivel Sub 20 de Santiago Wanderers, enfatiza que “puede ser que esté mejorando, pero si miras los últimos años, los clubes chilenos no han hecho nada“, a nivel internacional. Y pone un ejemplo.

Publicidad

Publicidad

“Hubo un año, creo que 2018, que Colo Colo llegó lejos, jugó contra Palmeiras si no me equivoco. Todos (los jugadores) tenían más de 30 años. Entonces, se dejó de producir. Otro caso, lo que ocurrió con Chile en el último Mundial Sub 20″, finalizó el comunicador británico.

En síntesis

Tim Vickery, de la BBC, culpa a las Sociedades Anónimas por priorizar el negocio y desfinanciar las canteras del fútbol nacional.

Asegura que Chile dejó de producir talentos al descuidar sus bases durante las últimas décadas.

Ejemplificó la crisis con el envejecimiento de los planteles y los malos resultados juveniles.

Publicidad