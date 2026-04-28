Pronósticos Atlético de Madrid vs Arsenal: ida abierta con dos estilos listos para imponerse

RedGol trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Atlético de Madrid vs Arsenal, en la semifinal de ida de la Champions League.

Nuestros picks Pronósticos: Atlético de Madrid vs Arsenal Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si Atlético de Madrid registra goles de ambos equipos en siete de sus últimos nueve partidos, mientras Arsenal repite esa tendencia como visitante, con siete de nueve salidas con anotaciones en ambas porterías. bet365 1.90 Pronóstico Anotará o conseguirá una asistencia: Julián Álvarez Julián Álvarez ha sido determinante en el esquema de Simeone, con impacto directo en goles. En Champions suma nueve anotaciones y cuatro asistencias en 13 partidos, consolidándose como pieza ofensiva clave. bet365 2.30 Pronóstico Remates al arco de Martin Ødegaard: Más de 0.5 Martin Ødegaard mantiene presencia ofensiva constante: en tres de sus últimas cuatro titularidades remató al arco. En Champions registra 10 disparos, cinco a portería, mostrando regularidad en generación ofensiva. bet365 2.37 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentarán este miércoles 29 de abril a las 15:00 horas (hora de Chile) en el Estadio Metropolitano, por la semifinal de ida de la UEFA Champions League 2025/26.

Los Colchoneros atraviesan una racha negativa de resultados, pero mantienen la ilusión de competir con su sello característico para alcanzar la final del certamen continental. Los Gunners, por su parte, siguen en carrera en la Premier League, peleando palmo a palmo con Manchester City, y también confían en dar el golpe en el plano europeo.

En la previa de este encuentro, nuestro analista presenta los tres mejores pronósticos para tener en cuenta antes de apostar.

Efectividad colchonera y gunner: ¿ambos anotan en la ida?

En siete de los últimos nueve partidos oficiales de Atlético de Madrid, entre todas las competencias, ambos equipos anotaron.

Arsenal también presenta esta estadística fuera de su casa: en siete de sus anteriores nueve actuaciones como visitante, hubo anotaciones de los dos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.90 en bet365

Julián Álvarez responde en los momentos importantes

Julián Álvarez no disputó los últimos cuatro encuentros de liga por decisión táctica. El argentino ha sido una pieza clave en el esquema de Diego Simeone, con actuaciones determinantes en la mayoría de los partidos: incluso marcó un golazo en la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad.

En la UEFA Champions League, se ha consolidado como uno de los futbolistas más destacados, con nueve goles y cuatro asistencias en 13 apariciones, lo que lo posiciona entre los jugadores con mayor cantidad de contribuciones en la temporada.

Anotará o conseguirá una asistencia: Julián Álvarez – 2.30 en bet365

Ødegaard suma peso ofensivo en cada oportunidad

En tres de sus últimas cuatro titularidades, Martin Ødegaard registró al menos un remate al arco. En sus cinco apariciones en la UEFA Champions League, acumuló 10 disparos, de los cuales cinco fueron a portería (fue titular en tres encuentros e ingresó desde el banco en los dos restantes).

Remates al arco de Martin Ødegaard: Más de 0.5 – 2.37 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Atlético de Madrid vs Arsenal Cuotas ofrecidas por bet365 Atlético de Madrid 2.87 bet365 Empate 3.10 bet365 Arsenal 2.62 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Atlético de Madrid vs Arsenal: últimos partidos