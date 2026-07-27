Le dicen el Tigre, tiene 26 años y llegó al fútbol chileno desde la tercera categoría de Argentina. También contó de una ausencia importante de la actividad, algo que sorprendió todavía más al ver su brillante presentación en el Claro Arena.

Gonzalo Figueroa cambió el partido que Deportes La Serena perdía por 2-0 ante Universidad Católica en el descanso. El atacante argentino de 26 años ingresó en el entretiempo en lugar de Diego Rubio y su presentación en el fútbol chileno fue brillante.

Anotó dos golazos, sobre todo el segundo. Por si eso fuera poco, asistió en el transitorio 2-2 que marcó el zurdo Matías Marín. “Me alegró un montón. Importante el punto de visitante, pero se nos escapó a lo último. Contento por los dos goles y porque la gente esté contenta”, aseguró el Tigre Figueroa en Only Granates.

“Debutar de esta manera con este recibimiento es importante. Es una lástima lo que ha vivido la ciudad, futbolísticamente ojalá el hincha se levante un poquito”, agregó el exjugador de Deportivo Armenio, cuadro que milita en la Primera B Metropolitana. Sí, la tercera categoría del fútbol argentino.

Así celebró Deportes La Serena el segundo gol del Tigre Figueroa, que fue el parcial 3-2 ante la Católica. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

También abordó parte de su increíble recorrido, que lo ha tenido en el ascenso trasandino casi toda su carrera. En los Papayeros conoció la máxima categoría por primera vez. “Soy un luchador, la vengo remando hace mucho tiempo”, dijo Figueroa, quien también jugó en Sol de Mayo y Villa Dálmine.

“Ya conocerán mi historia, dejé tres años de jugar al fútbol”, aseguró el delantero que lució la camiseta “2” de los granates. La misma que en algún minuto vistió el argentino Lucas Pratto en los Cruzados. Aunque no profundizó en detalles de ese abandono de la actividad.

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Gonzalo Figueroa se sumó a Deportes La Serena y en su debut, puso literalmente de cabeza a toda la defensa de Universidad Católica. Aunque los Papayeros se fueron contrariados y hasta acongojados por el postrero y afortunado empate que logró Fernando Zampedri.

Tras el partido, el Tigre se dio a conocer un poco más a los fanáticos serenenses. “Vengo con mucha hambre de ganar, de crecer. Tengo una nena de 6 años que depende mucho de mí”, manifestó el ariete, quien seguramente ocupará el lugar del lesionado Ángelo Henríquez en la fecha 17.

Jeisson Vargas felicita a Gonzalo Figueroa por uno de sus goles frente a los Cruzados. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En aquella jornada, La Serena recibirá a O’Higgins, quien llegará al estadio La Portada tras la revancha ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana. “Soy muy pasional, amo lo que hago y esa euforia sale de eso”, finalizó Gonzalo Figueroa, siempre en la charla con OnlyGranates.

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