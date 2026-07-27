El mundialista colombiano dejó el estadio con visibles muestras de dolor tras la dura derrota que los Xeneizes sufrieron en el estreno del Torneo Clausura trasandino. ¿Emergencia para el Vasco Arruabarrena?

Álvaro Montero fue uno de los cuatro jugadores de Boca Juniors que repitió la titularidad tras la victoria ante O’Higgins. Además del espigado portero colombiano, también fueron estelares Lautaro Blanco, Milton Delgado y Leonel Flores.

Pero el resultado Xeneize dejó a varios sorprendidos: Deportivo Riestra le propinó un contundente 3-0 al cuadro dirigido por Rodolfo Arruabarrena, quien reconoció que llegan con la moral en el piso a la revancha contra el Capo de Provincia. El golero mundialista cafetalero fue mal evaluado por su presentación.

Y para colmo, fue captado con evidentes problemas físicos luego de aquel encuentro. Una señal que de inmediato puso la alerta en el cuadro Azul y Oro para el duelo que definirá la llave ante los rancagüinos en el playoff de la Copa Sudamericana 2026.

Álvaro Montero en acción ante Deportivo Riestra. (Marcelo Endelli/Getty Images).

El diario Olé compartió un video donde se aprecia la cojera de Montero, quien acaba de reforzar a Boca desde Vélez Sarsfield de Argentina, donde fue compañero de los chilenos Claudio Baeza y Diego Valdés, quien todavía suena como incorporación de Colo Colo.

Tweet placeholder

Aquel medio informó que “el arquero colombiano de Boca se fue del estadio Guillermo Laza con evidentos gestos de dolor en una de sus piernas”. Aunque no faltó el que sugirió que Montero se hacía el lesionado para desviar la mirada de su deficiente debut en el Clausura de la Liga Profesional de Argentina.

ver también Destrozan a Boca Juniors en las notas antes de jugar contra O’Higgins: a Williams Alarcón le ponen un 1

Las opciones de Boca Juniors si es que Montero no llega a la revancha vs O’Higgins

Este lunes 27 de julio, Álvaro Montero será evaluado por el cuerpo médico de Boca Juniors para saber si tiene chances de jugar ante O’Higgins. En caso de ser un chequeo que resulte con una lesión importante, el Vasco Arruabarrena tendría un problema grave.

Álvaro Montero en el calentamiento de Boca vs O’Higgins en La Bombonera. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Agustín Marchesín recién estará de vuelta en 2027 tras una rotura del ligamento cruzado que le ocurrió en abril. En ese contexto, el cuadro Xeneize necesitaría de Leandro Brey para custodiar el arco durante la revancha en el estadio El Teniente de Rancagua.

Ya para la emergencia total quedaría Javier García, avezado golero de 39 años que es el tercero en la lista boquense. Pero de todas maneras hay confianza en el cuerpo técnico de que Montero pueda superar las molestias y atajar nuevamente contra los celestes.

ver también ¿Miedo? Boca Juniors piensa dosificar de cara a la revancha contra O’Higgins y Leandro Paredes no juega

Revisa el compacto del triunfo de Deportivo Riestra vs Boca Juniors

¿Cuándo es la revancha de Boca vs O’Higgins?

O’Higgins recibirá a Boca Juniors este jueves 30 de julio a contar de las 20:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.