La Joya no consiguió completar la última práctica en el Xeneize, presentando nuevos problemas físicos. Ahora, es duda ante O'Higgins.

Ganaron en la ida. Boca Juniors venció a O’Higgins de Rancagua en el duelo de los playoffs de la Copa Sudamericana, por la mínima, y llega con cierta ventaja al partido en El Teniente.

Carlos Palacios fue el gran ausente de la ida. El chileno no ha logrado volver a recuperar su lugar en el Xeneize y varias voces empiezan a ponerlo fuera. Su condición física parece ser la principal causa de su larga desaparición de las canchas.

Y, para la vuelta, se esperaba que la Joya estuviese, precisamente, joya. La opción de tener de vuelta a Carlos Palacios le daba más versatilidad a un equipo que ha carecido de ideas y de sorpresa. De hecho, vienen de ser goleador por Deportivo Riestra en la liga local.

ver también ¿Dónde ver O’Higgins vs Boca Juniors? ESPN transmitirá la revancha por la Copa Sudamericana

¿Otra vez fuera? Carlos Palacios no terminó la práctica

Pero, las cosas se ponen color de hormiga para Carlos Palacios. Pese a las esperanzas de retorno, el chileno vuelve a generar dudas, tras las prácticas de este martes. Así, por lo menos, lo anunció Augusto César de ESPN.

“Lamentablemente, Carlos Palacios no pudo terminar la práctica otra vez. Tiene una nueva molestia en el aductor y están analizando la posibilidad de hacerle estudios“, empezó diciendo el periodista.

“Es complicado que viaje a Chile para enfrentar a O’Higgins. Se había sumado al grupo en las últimas horas. Y una nueva molestia lo pone en duda, algo que se repite“, agregó.

Carlos Palacios no jugaría, nuevamente, ante O’Higgins.

“Este año, Carlos Palacios lo arrancó con una sinovitis de rodilla. Luego se operó de los meniscos. Después, con algunas molestias musculares. Había hecho la pretemporada bien y sumado minutos. Pero, sumó una molestia en el pectíneo y ahora volvió con el grupo y tiene una molestia en el aductor. Esta siendo un 2026 muy complicado para él”, cerró Augusto César.

Tweet placeholder

En resumen…

Boca Juniors venció 1-0 a O’Higgins en la ida de playoffs de la Sudamericana.

venció 1-0 a O’Higgins en la ida de playoffs de la Sudamericana. El futbolista Carlos Palacios abandonó la práctica de Boca por una molestia en el aductor.

abandonó la práctica de Boca por una molestia en el aductor. La presencia de Carlos Palacios en Chile ante O’Higgins se encuentra en seria duda.