Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, contó detalles del vínculo que el meta y capitán de Cabo Verde firmará para sumarse al Cacique en el mercado invernal.

Queda muy poco para que Colo Colo reciba a Vozinha en Chile y pueda presentar de una vez por todas al golero que fue sensación en el Mundial 2026. El capitán de Cabo Verde aceptó las condiciones contractuales que el Cacique le puso en la mesa.

Y hasta tuvo un diálogo con Fernando Ortiz, quien le dijo que “lo está esperando”, según confesó Aníbal Mosa después de la reunión del directorio de Blanco y Negro. El timonel de la concesionaria también rechazó rotundamente una problemática supuesta con el africano.

Negó que su arribo sea perjudicial para Gabriel Maureira, joven golero de 19 años quien asumió la custodia del arco colocolino tras una seria lesión de Fernando de Paul. Mosa también dijo tener muchas esperanzas en conseguir el permiso especial para que Vozinha luzca su apodo en la camiseta del Eterno Campeón.

Vozinha respondió de gran forma ante un tiro libre de Lionel Messi en que el “10” se avivó mientras el golero ajustaba la barrera. (Darrian Traynor/Getty Images).

Y también ratificó la duración del vínculo del meta, quien terminó su ligazón con el CD Chaves de la segunda división de Portugal en plena Copa del Mundo. “No me gusta mucho hablar de montos ni de temas tan personales de los contratos”, introdujo el mandamás de ByN. Pero soltó la versión que ya se manejaba.

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Colo Colo confirma que Vozinha podría durar seis meses en Chile

La aventura de Vozinha en Colo Colo y en Chile podría ser exprés, según reconoció Aníbal Mosa. “Efectivamente el contrato es de seis meses”, afirmó el empresario, controlador máximo que tiene Blanco y Negro. También el principal promotor de su arribo a Pedrero.

Y admitió que “tiene una posible renovación de 12 meses más por todo 2027”. Una cuestión que seguramente estará ligada al rendimiento que ofrezca Vozinha en el estadio Monumental. Por lo pronto, Mosa cuenta las horas para recibir al bombazo de mercado que logró para el Cacique.

Hasta Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quiso su fotografía con Vozinha. (Carl Recine/Getty Images).

Aunque para muchos sea sólo una movida marketinera, se trata de un portero que brilló en la Copa del Mundo ante España, a la postre campeón. Y también frente a Argentina, que obtuvo la medalla de plata tras caer 1-0 contra los europeos en la final.