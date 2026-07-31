El Fiscal Juan Pablo Araya puso el foco sobre el ex presidente de Azul Azul, donde asegura una jugada maestra en el mandato de la U.

El caso Sartor avanza en las formalizaciones para los imputados, donde uno de los protagonistas es Michael Clark, el ex presidente de Azul Azul quien lideró por años Universidad de Chile.

En ese sentido el Fiscal Juan Pablo Araya entregó detalles del avance de la investigación, donde asegura que el lunes se conocerán las cautelares para el ex mandamás azul.

Dentro de los antecedentes, reveló una situación que es clave, dejando en claro que, con sus últimos movimientos, “nunca desembolsó un peso por la actividad que realizó en Azul Azul S.A. y por ocupar el cargo de presidente y director de la misma institución”.

Santiago, 31 de julio de 2026. El 4to Juzgado de Garantia de Santiago realiza segunda audiencia de formalizacion a once imputados por el denominado caso Sartor. Diego Martin/Aton Chile

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El Fiscal apunta contra Michael Clark: “Lo hizo de forma que no corresponde”

El Fiscal Juan Pablo Araya entregó detalles de cómo avanza el caso Sartor, en relación al tema de Michael Clark: “Bueno, a él se le imputó dentro del esquema global Sartor la administración desleal, con la penalidad más alta por los montos defraudados. Además, la negociación incompatible, en la cual él tiene incluso algunas operaciones específicas bien descritas, como el caso de la compra del bono Nexus, que fue a través de su sociedad y que es una operación que incluso, de acuerdo a los antecedentes que tenemos (al menos de varios directores), ocultó los fines por los cuales pidió un financiamiento de la propia sociedad en la cual él era director”.

En otros detalles, también apuntan que “a diferencia de los otros directores, dos delitos que son el lavado de activos. Precisamente por las operaciones que realiza con Azul Azul a partir de la compra; es decir, estos dineros provienen de fondos públicos, se imputa una administración desleal, pero en la etapa posterior, él contribuye al ocultamiento de este origen de los fondos y además realiza aprovechamiento durante, como lo vimos, años. Percibiendo remuneraciones, realizando transacciones, que es hasta la fecha incluso actual, ya que todos supimos que el día 28-29 él rescindió un contrato. Contrato que ni siquiera sabemos cuál es su redacción, tenemos incluso información que podría haber más de un contrato”.

Un contrato que también está en la mira, porque cuando Michael Clark echa para atrás la última compra de acciones, quiere decir que estuvo al mando de la concesionaria sin desembolsar dineros.

“Efectivamente eso permitió realizar estas operaciones, tanto de aprovechamiento como también la no realización de una oferta pública de acciones, que era la forma en que debía haber operado para haber tomado el control de Azul Azul. Y lo hizo de una forma que no corresponde con la ley, a través de la adquisición de cuotas de un fondo que finalmente supimos que, al final, nunca pagó. O sea, él nunca, al parecer (de acuerdo a todos los antecedentes y así se señaló en la formalización), desembolsó un peso por la actividad que realizó en Azul Azul S.A. y por ocupar el cargo de presidente y director de la misma institución”, finalizó.

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Mira las declaraciones del Fiscal: