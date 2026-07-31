Eduardo Godoy revela que el directorio se mantiene en funciones y descarta que le tengan que informar por refuerzos.

Eduardo Godoy es el abogado liquidador de Sartor, quien salió esta jornada a explicar situaciones y dejar en claro que el directorio de Azul Azul, liderado por Cecilia Pérez, seguirá vigente en Universidad de Chile.

Fue en conversación con radio Cooperativa donde explicó cómo trabará, en ese sentido, con la administración actual, que lidera la presidenta Pérez en el club bullanguero.

“No, no me corresponde. Se eligió un directorio que está vigente y es a quien le corresponde la administración. La Ley dispone que cuando se eligen directores de parte de una sociedad anónima, adquieren autonomía e independencia del accionistas que los nombró, se deben a la sociedad”, detalló.

“Por ahora no hay intención de remover al directorio de Azul Azul, pero sí les reclamo, y eso es pedir lo que dice la ley, que ejerzan la lealtad con la sociedad anónima y que sea con total independencia, total de los accionistas del pasado. Ese directorio tiene que administrarse profesionalmente y si eso se cumple no habrá observaciones”, explicó.

Eduardo Godoy, abogado liquidador de Sartor en entrevista en radio Cooperativa.

“No me van a preguntar por los refuerzos”

Eduardo Godoy explicó además cosas del funcionamiento de Azul Azul, que habían instalado con su nombre, donde deja en claro que no le deben consultar temas como contratación de refuerzos.

“No me deberían preguntar (por refuerzos)”, dejó en claro en la conversación, por lo que despeja uno de los rumores que se había tomado la actualidad del cuadro bullanguero.

“No debería afectarles en nada, es un problema de accionistas. La sociedad Azul Azul opera de forma normal”, profundizó en su rol como liquidador del grupo Sartor.

Para el mes de septiembre está agendad una reunión de acreedores, donde se podrá revisar el tema de Azul Azul, aunque explica que tampoco será para cambiar el directorio que, en caso de querer, se dejaría para más adelante.