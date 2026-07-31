Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

¿Viene a Chile?: Filtran la nueva señal de Vozinha que ilusiona a Colo Colo

Desde el entorno del portero de 40 años recalcaron que el portero tiene planeado venir al país y jugar por los albos.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Vozinha desata incertidumbre en Colo Colo y aún no viaja a Chile
© Getty imageVozinha desata incertidumbre en Colo Colo y aún no viaja a Chile

Colo Colo enfrenta un complejo mercado de fichajes por culpa de Vozinha. El portero fue anunciado el pasado 25 de julio, pero todavía no hace ninguna referencia sobre el Cacique ni su venida al país.

Esto debido a que durante toda la semana se esperó el arribo del portero de Cabo Verde y que fue elegido como el mejor en su puesto en el Mundial. Lo que empieza a preocupar en el círculo de los albos y para Fernando Ortiz que todavía esperar por un portero de categoría. 

Bravo se mete en la gran polémica de Vozinha y su arribo a Colo Colo: “Creo que le llegó una oferta mejor”

ver también

Bravo se mete en la gran polémica de Vozinha y su arribo a Colo Colo: “Creo que le llegó una oferta mejor”

El tema es que ante su tardanza, se empezaron a deslizar diversas teorías. Lo que hasta indicó que el pase estaba caído. 

Pero en está ocasión el corresponsal en Europa, Kenotrotamundos Skechers Fútbol, explicó con peras y manzanas. “Acabó de sostener una conversación con su representante Bernardo Vasconcelos”, indicó en sus redes. 

Vozinha no está en Madrid. Él ahora está en Lisboa. Solicité una entrevista y la respuesta la quiero leer porque es indicadora”, alertó sobre el futuro del portero. 

Esto debe tranquilizar a los colocolinos. ‘No la podemos hacer, no podemos hablar hasta que llegue a Chile’. Eso dice mucho. Lo dejó a su análisis”, agregó el experimentado reportero. Por lo que la confianza sigue en Colo Colo. Incluso se mantiene la publicación donde se anunció la venida de Josimar José Évora Dias.

¿Cuándo viaja Vozinha a Chile?

El periodista agregó que desde el entorno de Vozinha aún no hay claridad de cuándo viajará a Chile. Lo que está claro es que el próximo 5 de agosto estará en Brasil para realizar una charla sobre su historia deportiva. 

¿Y Colo Colo? Vozinha es la estrella de evento en Brasil y genera más dudas en su llegada a Chile

ver también

¿Y Colo Colo? Vozinha es la estrella de evento en Brasil y genera más dudas en su llegada a Chile

Por lo que no se descarta que en los próximos días inicie rumbo a Sudamerica. Incluso en Colo Colo recalcaron que ahora el enfoque está puesto en el partido ante Everton de este sábado. Por lo que tras ello, vuelven a meterse en el tema del portero. 

Aunque Jaime Pizarro recalcó que la llegada de Vozinha “no está caída” y se mantienen firmes en tenerlo para este segundo semestre. 

Lee también
El nuevo golpe que recibe Colo Colo en el mercado de fichajes
Colo Colo

El nuevo golpe que recibe Colo Colo en el mercado de fichajes

Arrieta cuenta toda la verdad de la llegada de Vozinha a Colo Colo
Colo Colo

Arrieta cuenta toda la verdad de la llegada de Vozinha a Colo Colo

¿Y Colo Colo? Vozinha es la estrella de evento en Brasil
Colo Colo

¿Y Colo Colo? Vozinha es la estrella de evento en Brasil

La corazonada Bravo y la tardanza de Vozinha a Colo Colo
Colo Colo

La corazonada Bravo y la tardanza de Vozinha a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo