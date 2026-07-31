¿Viene a Chile?: Filtran la nueva señal de Vozinha que ilusiona a Colo Colo

Desde el entorno del portero de 40 años recalcaron que el portero tiene planeado venir al país y jugar por los albos.

Colo Colo enfrenta un complejo mercado de fichajes por culpa de Vozinha. El portero fue anunciado el pasado 25 de julio, pero todavía no hace ninguna referencia sobre el Cacique ni su venida al país.

Esto debido a que durante toda la semana se esperó el arribo del portero de Cabo Verde y que fue elegido como el mejor en su puesto en el Mundial. Lo que empieza a preocupar en el círculo de los albos y para Fernando Ortiz que todavía esperar por un portero de categoría.

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El tema es que ante su tardanza, se empezaron a deslizar diversas teorías. Lo que hasta indicó que el pase estaba caído.

Pero en está ocasión el corresponsal en Europa, Kenotrotamundos Skechers Fútbol, explicó con peras y manzanas. “Acabó de sostener una conversación con su representante Bernardo Vasconcelos”, indicó en sus redes.

“Vozinha no está en Madrid. Él ahora está en Lisboa. Solicité una entrevista y la respuesta la quiero leer porque es indicadora”, alertó sobre el futuro del portero.

“Esto debe tranquilizar a los colocolinos. ‘No la podemos hacer, no podemos hablar hasta que llegue a Chile’. Eso dice mucho. Lo dejó a su análisis”, agregó el experimentado reportero. Por lo que la confianza sigue en Colo Colo. Incluso se mantiene la publicación donde se anunció la venida de Josimar José Évora Dias.

¿Cuándo viaja Vozinha a Chile?

El periodista agregó que desde el entorno de Vozinha aún no hay claridad de cuándo viajará a Chile. Lo que está claro es que el próximo 5 de agosto estará en Brasil para realizar una charla sobre su historia deportiva.

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Por lo que no se descarta que en los próximos días inicie rumbo a Sudamerica. Incluso en Colo Colo recalcaron que ahora el enfoque está puesto en el partido ante Everton de este sábado. Por lo que tras ello, vuelven a meterse en el tema del portero.

Aunque Jaime Pizarro recalcó que la llegada de Vozinha “no está caída” y se mantienen firmes en tenerlo para este segundo semestre.