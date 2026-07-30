La presidenta acusa violencia digital en contra del capitán de la U, lo que considera injusto al no tener conocimiento de hechos.

Universidad de Chile vive un complejo momento con el inicio de la formalización del caso Sartor, con el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, entre los imputados.

En ese sentido, los hinchas sacaron a colación una frases de Marcelo Díaz, cuando el mandamás bullanguero dejó el cargo, asegurando que “limpió la casa”, lo que ahora le pasa la cuenta con todo lo conocido en la investigación.

En ese sentido, al capitán de los azules lo han bombardeado a críticas, como las gruesas palabras del influencer Mandreva, con quien ha tenido más de una rencilla cibernética.

Por lo mismo fue Cecilia Pérez, en su rol de presidenta de Azul Azul e hincha de la U, que salió en defensa de Marcelo Díaz: “A mí, la verdad, a esta altura de mi vida, estoy acostumbrada a algo a lo que no me debiese acostumbrar. Pero sí me duele, y me duele mucho, cuando es en contra de jugadores de nuestra institución”.

“Sobre todo de íconos tan importantes, tan valiosos, que uno quiere tanto y que la hinchada quiere tanto, como es Marcelo Díaz. O sea, lo que ha pasado con Marcelo Díaz yo lo encuentro condenable. La incitación al odio que se ha hecho en contra de él lo encuentro injusto”, explicó.

Desde la U hablaron sobre el futuro del capitán.

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Cecilia Pérez denuncia violencia digital contra Marcelo Díaz en la U

Cecilia Pérez se mostró dolida por lo que está viviendo Marcelo Díaz en Universidad de Chile, donde le pasan la cuenta de su apoyo a Michael Clark como presidente de Azul Azul.

“Lo encuentro súper doloroso. Y si me tengo que parar acá ante ustedes cada vez que tenga que hacerlo para defender a jugadores como Marcelo Díaz, lo voy a hacer”, explicó.

“A ver, usted comprenderá que situaciones y escenarios de la vida se dan en ciertas circunstancias. En esas circunstancias él lo hizo, sin saber tal vez, seguramente por todo lo que ha pasado… ¿Eso justifica o avala —no la crítica, porque la crítica siempre puede ser bienvenida— sino que los hechos de violencia digital que él ha vivido? No. Jamás. Y yo creo que ustedes tampoco debiesen jamás avalarlo”, finalizó.

Revisa las declaraciones de Cecilia Pérez en la U: