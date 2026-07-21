El referente azul apenas ha disputado pocos partidos este año y la posibilidad de un retiro comenzó a tomar fuerza. Desde la U entregaron su postura sobre el futuro del bicampeón con la Roja.

Universidad de Chile vive días de definiciones tras la llegada de sus nuevos refuerzos. En medio de la presentación oficial de Gonzalo Reyna, desde el club también abordaron la situación de uno de sus referentes: Marcelo Díaz.

El mediocampista de 39 años ha tenido una temporada marcada por los problemas físicos, los que le han impedido tener continuidad con los azules. En lo que va de campaña, el volante apenas ha disputado ocho partidos, acumulando solo 136 minutos en cancha.

Debido a esta situación, comenzó a instalarse la posibilidad de un retiro para el histórico jugador de la Generación Dorada, bicampeón de América con la Roja, aunque desde los azules entregaron detalles sobre su presente y futuro.

¿Se retira Marcelo Díaz?

Manuel Mayo, el Gerente Deportivo del Club Universidad de Chile, se refirió a la posibilidad de que Díaz cuelgue los botines. “Es ídolo, personalmente es mi ídolo toda la vida, siento cariño por él. Fuera de lo buen jugador, es persona de club, se pasea por oficinas, le encanta estar acá”.

“Por lo que le ha entregado al club se ha ganado el derecho a decir cuando retirarse. Lo hemos conversado, la decisión que tome será de él, debe decirlo él”.

Asimismo, agregó: “Tiene curso de técnico, me dice cosas de la gerencia deportiva, cursos de marketing, tiene ganas de seguir ligado al club, viajar, ver cómo se trabaja en otros lugares. Desde el lado del club tendrá apoyo para la decisión que tome”.

Marcelo Díaz analiza su futuro/Photosport

ver también Los clubes que buscan fichar a Toselli en este mercado: “Lo quieren ver atajando”

Los refuerzos azules

Este semestre la U fichó a la escuadra Gonzalo Reyna, quien se suma a Eduardo Vargas, Octavio Riveros, Juan Martín Lucero y Lucas Romero, quienes llegaron el primer semestre.

Acerca de cómo han funcionado los nuevos jugadores, Mayo señaló: “Terminaremos más arriba de lo que estamos en la tabla. Algunos refuerzos no funcionan, otros sí, no es que todos los refuerzos han estado mal. Es fútbol, esperamos equivocarnos menos”.

“Una mejor manera de decirlo es que hay que gestionar, no ingenio, porque eso tiene connotación negativa. El presupuesto se invirtió a comienzo de año, a mitad cuesta más en Sudamérica, hay jugadores con contrato”.

“Hay que hacer distintas gestiones, gestionar préstamos. Pero traeremos lo que queremos y reforzaremos el plantel, Fernando está tranquilo con eso, de la mano, alineados”, puntualizó.

En síntesis: