“Los mejores del mundo”: Chiqui Tapia desafía a la FIFA con polémica publicación

El presidente de la AFA dejó la grande con un comunicado sobre la final perdida por Argentina ante España.

La final del Mundial 2026 se sigue jugando pero fuera de la cancha. Esto por las diversas teorías que se han generado sobre la derrota de la selección de Argentina ante España.

El gol de Ferran Torres dejó la grande al otro lado de la Cordillera. Es que el tanto del delantero del Barcelona acabó con el positivo registro que mantenía la albiceleste y desplomó la ilusión de un Bicampeonato.

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Tras ello, se lanzaron diversas teorías como que el árbitro estuvo arreglado, que los jugadores fueron amenazados y que hasta Claudio Chiqui Tapia fue retenido por el FBI. Lo que impactó a la albiceleste. Incluso se conectó con lo que que dijo Lionel Messi como arenga. “Olvidemonos de todo, salimos a ganar ahora”, indicó el “10”.

Ante la magnitud de las teorías conspirativas, el “Chiqui” Tapia en un comunicado dirigido especialmente “a todos los argentinos” abordó lo ocurrido el pasado 19 de julio.

“No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias”, recalcó el Presidente de la AFA.

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“Perdimos una final. Pero este grupo venía de darle una alegría enorme al país. Nos duele perder porque somos competitivos. Pero seguimos siendo uno de los mejores equipos del mundo”, agregó el dirigente trasandino.

El comunicado de Chiqui Tapia tras la derrota de Argentina

Claudio Tapia también pidió respeto por toda la comitiva que viajó hasta el Mundial y que lo dejó todo dentro de la cancha para disputar la final.

“Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó más de 50 días lejos de sus familias”, indicó.

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“Representamos a toda América con enorme orgullo. No se dejen llevar por mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar”, enfatizó indignado.

Pero la guinda de la torta la dejó para el final ya que el comunicado lo que acompañó con una serie de postales del Mundial y donde incluyó la imagen que la FIFA indicó que podría sancionar a Argentina por la bandera política sobre las Malvinas.