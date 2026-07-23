Toda la semana llorando: ahora en Argentina dicen que los odian “porque no tenemos negros”

Luego de que se descartaran las teorías conspirativas, ahora en Argentina indican que les tienen mala por un tema de racismo.

En Argentina perdieron la final del Mundial contra España hace cuatro días y se tomaron las cosas de manera muy personal, siendo que se trata solamente de fútbol.

Luego de que se enterraran las teorías conspirativas de que la FIFA no quería campeona a la Albiceleste, quien se metió ahora en la polémica fue la diputada Lilia Lemoine, apuntando ahora a un tema racista.

En Argentina entienden que la mayoría del mundo apoyaba a la selección española en la definición disputada en Nueva York. Ante eso, la congresista sacó a colación un tema bastante particular.

“¿A nuestra selección por qué la atacan? Porque no hay gente de color, no hay negros, digamos, somos todos blancos en la selección”, manifestó en una charla televisiva que se realizó en el programa La Nación Más.

Nueva teoría en Argentina: querían que perdieran por ser todos blancos

Esta parlamentaria, del partido Libertad Avanza, dobló la apuesta. “El odio que se intentó infligir sobre nuestra selección al principio y en mundiales pasados es que no había negros y por eso no se empezaron a decir racistas“, sostuvo.

¿A Argentina la odian por un tema racista?

Incluso señaló que a quien debían “odiar” era al seleccionado local, debido a que “si hay un país que tiene problemas de racismo, es Estados Unidos“, mezclando peras con manzanas.

También se metió con los africanos. “Los países con más problemas de racismo están en África. Ahí empezó la esclavitud y se terminó en occidente”, relató.

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Continuó señalando que “entonces que al hombre occidental le estén constantemente calzando el mote de ser racista y de ser esclavista es ridículo”, terminando con otra teoría conspirativa contra Argentina.

“Así como intentaron hacer que nos peleemos los hombres con las mujeres con el feminazismo, quieren que los negros se peleen con los blancos”, cerró Lemoine.

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