Fue MVP del fútbol de Estados Unidos, brilló con Lionel Messi y ahora asoma en Las Condes.

Universidad Católica quiere seguir dando que hablar en la Copa Libertadores. Si bien todavía no suman refuerzos, ahora podrían tener a un fichaje de calidad probada.

Los Cruzados dieron la sorpresa al quedarse con el grupo de la muerte del torneo de clubes más importante de América. Superaron con jerarquía a Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona, por lo que se ganaron con mucho merecimiento su pasaje a octavos de final.

El delantero que asoma en U. Católica

Hace algunos días Daniel Garnero era bastante pesimista con el mercado de Universidad Católica. Cuando está por comenzar la segunda rueda de la Liga de Primera, las vueltas de la vida les trae a la puerta a un jugador de lujo que podría darle un salto de calidad a su plantel.

Se trata de Josef Martínez, goleador venezolano de 33 años que viene de jugar en Tijuana de México. El llanero tiene una sólida carrera, que incluye un exitoso paso por la MLS y el ser un habitual en la selección de su país. Ahora podría traer sus anotaciones a Chile.

ver también Católica celebra un traspaso millonario de Estudiantes, próximo rival en la Libertadores: a Italia un volante que “no tiene techo”

De acuerdo al periodista chileno Rodrigo Arellano, Martínez fue ofrecido a Universidad Católica. El único problema sería el cupo de extranjero, pero podría ser resuelto en caso de las negociaciones sigan avanzando. Sería un fichaje de lujo para el mercado nacional.

Josef Martínez registra pasos por Caracas, Young Boys, Torino, Atlanta, Inter Miami, Montreal y San Jose Earthquakes, entre otros. En Estados Unidos vivió sus mejores momentos, donde fue elegido el MVP de la MLS en el año 2018. Además, compartió camarín con Lionel Messi en las Garzas.

Messi y Martínez en Inter Miami en el 2023. Imagen: Getty

Los próximos días serán claves para ver si se concreta la llegada de Martínez. El goleador llegaría a competir un puesto con Fernando Zampedri o bien, podrían complementarse. Universidad Católica jugará los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.