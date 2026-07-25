Agónico empate de la Católica contra La Serena: La UC estuvo 2-0 arriba, pero El Granate remontó hasta ponerse 2-3. En la última jugada La Franja logró el sufrido 3-3.

Deportes La Serena se farreó una remontada y triunfo frente a Universidad Católica. Fue empate agónico por 3-3 en el duelo jugado por la fecha 16 de la Liga de Primera, en el inicio de la segunda rueda. El partido que se disputó en el Claro Arena igualmente deja a Colo Colo más escapado en la punta y expectante a la U en su búsqueda del subliderato.

La Católica pudo abrir la cuenta en el inicio. Al 1′ apareció Diego Corral con un disparo-centro desde el costado del área que se cerró, pero el arquero José Tapia y el palo salvaron a La Serena.

En los 16′ fue el meta de la UC, Darío Melo, quien se lució al sacar de la línea lo que hubiera sido el gol de Alexander Oroz para los papayeros. A los 19′ de nuevo una gran tapada de Melo evitó el gol de Oroz.

Tras un enredo en el VAR, en los 26′ el árbitro José Cabero volvió a recurrir a la asistencia referil, esta vez por intermedio del monitor. Mano de Lucas Alarcón y penal para La Franja que el goleador Fernando Zampedri cambió por gol. Fue el 1-0 a los 28′.

Partido de resultado reservado hasta el último segundo

Antes del descanso Eugenio Mena marcó el 2-0 con un golazo de volea tras empalmar un balón que había quedado suelto por el estorbo mutuo de Zampedri y Juan Ignacio Díaz al segundo palo, tras el córner (40′).

Ya en el complemento la Católica se quedó y La Serena poco a poco fue mejorando. Melo regaló gran estirada ante un cachetazo de Matías Marín, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego (53′). Pero era un aviso.

Dos goles de Zampedri: se aleja en la tabla de goleadores y salva a la UC de la derrota en el 90’+8.

Al mismo Marín le anularon un gol por offside en los 54′, y Zampedri obligó al tapadón de Tapia en los 62′ con un cabezazo, también en fuera de juego.

Hasta que en los 72′ Gonzalo Figueroa recibió un balonazo venenoso, se sacó a Melo con un pinchazo fuera del área y marcó el primer descuento granate. A los 80′ Matías Marín empató al empujar la pelota a la red desde la frontera del área chica.

La Serena era una tromba y Melo salvó a la UC con una magnífica volada en los 82′. Como si fuera poco Figueroa elevó tras cartón al capturar el balón de la atajada, pero tendría su revancha.

La gran jugada de La Serena desde terreno propio llegó a Figueroa que se sacó y dejó pagando a Daniel González, le ganó y aguantó la posición a Sebastián Arancibia y frente a Melo definió con clase hacia el ángulo más lejano (85′).

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En los 90’+8, cuando ya se había extinguido hasta el tiempo agregado, Zampedri anotó de tiro libre con un remate que se desvió en la barrera, sorprendiendo al meta Tapia pese a que la pelota no tomó gran velocidad. Fue empate 3-3.

Tabla de posiciones:

Compacto U. Católica vs. Deportes La Serena