La U se aferra a su protocolo médico para aceptar refuerzos, por lo que aguardan la resolución final donde se apunta a que lo devuelven a México.

Universidad de Chile venció por 2-1 al Audax Italiano, en el regreso a la competencia en la Liga de Primera 2026 en La Florida, en un resultado que ilusiona con un nuevo aire a los hinchas azules.

Pero hay un tema que los tiene preocupados, especialmente con el mercado de fichajes donde el nombre de Valentín Gauthier se volvió un dolor de cabeza para la dirigencia de la U.

El jugador arribó el jueves a Santiago, donde se realizó los exámenes médicos de rigor, los que arrojaron una lesión que frenó todo el proceso, por lo que la U busca poner un punto final a la discusión esta misma jornada.

Valentín Gauthier llegó el jueves a Santiago para firmar por la U.

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El protocolo de la U en los fichajes

Complicaciones en el tobillo derecho fue el factor clave que detuvo la contratación de Valentín Gauthier en Universidad de Chile, por lo mismo jamás fue anunciado y oficializado.

Algo que también explicó la presidenta Cecilia Pérez antes del duelo ante Audax Italiano: ““Nosotros estamos aplicando lo que corresponde, que son los protocolos internos del club. Esto está en proceso, para conocer todos los antecedentes y, finalmente, tomar una decisión“.

Por lo mismo, señaló que, en el papel, el uruguayo no es jugador de la U, por lo mismo no pueden profundizar mucho más allá de sus complicaciones médicas al arribar.

“Un jugador es parte de la Universidad de Chile sólo cuando es presentado ante la prensa. Antes de eso, no se puede hablar que un fichaje está caído o no. Simplemente, por el momento, no es jugador de la U“, destacó.

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La U dará la decisión definitiva a Gauthier

Universidad de Chile quiere tomar decisiones esta misma jornada con el caso de Valentín Gauthier, donde se espera que durante la tarde se tome una decisión final, a más tardar el martes.

En la U insisten en que el protocolo médico funcionó para detectar una lesión, por lo que es una eventualidad que esta situación frena el arribo del nuevo refuerzo.

Por lo mismo, quieren evitar volver a pasar por críticas de contratar jugadores y luego saber de lesiones importantes, por lo que darán un corte de plano al tema con una decisión definitiva.

Esto moverá el mercado de fichajes de la U, donde sólo ha arribado Gonzalo Reyna, quien no pudo estar en el primer compromiso ante el cuadro de Audax Italiano.