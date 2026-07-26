Se conocieron detalles de los exámenes médicos del defensa uruguayo, lo que llevó a la U a desistir: ¿Era para bajarlo?

Universidad de Chile tomó la decisión de no contratar a Valentín Gauthier, luego de que no superó los exámenes médicos de rigor realizados en la jornada del jueves en una clínica privada de Santiago.

El jugador tenía todo acordado con el club dueño de su pase, el León de México, además un préstamo con el equipo azul, pero una lesión que alarmó al cuerpo médico detuvo todo.

En ese sentido, se conocieron detalles de la situación del uruguayo, lo que llevó a la dirigencia de Azul Azul a rechazar todo el proceso de contratación, por una rebelde lesión en el tobillo derecho.

Valentín Gauthier volverá a México.

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La lesión de Gauthier que encontró la U: ¿Daba para no ficharlo?

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes contaron en detalle la situación de Valentín Gauthier en Universidad de Chile, en un nuevo escándalo que viven los azules por un refuerzo.

“El defensor tiene una lesión en el tobillo derecho, que es un edema óseo, que fue lo que marcó la evaluación de rutina“, explicaron desde el citado medio, lo que fue alarmado a la U.

“Fuentes médicas de la U confirman a nuestro medio que la lesión no es al nivel, por ejemplo, de lo que tiene a nivel crónico Charles Aránguiz, quien padece lo mismo“, detallaron.

Incluso con una situación que genera aún más dudas en lo que pasó con el uruguayo: “El problema que presentó Valentín Gauthier, es insignificante, al lado de lo que sufre Charles Aránguiz”.

En ese sentido, la U se queda sin un segundo refuerzo, teniendo en cuenta de que Gonzalo Reyna se lesionó al arribar a los azules y será baja los primeros partidos.