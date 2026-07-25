El extremo de 19 años que llegó al Bulla cedido desde Racing Club sufrió un problema muscular que lo hará perderse varios partidos. ¿Se estrenará en el Romántico Viajero ante Colo Colo?.

Por el momento, Gonzalo Reyna es el único refuerzo confirmado que tiene la U de Chile, toda vez que el defensor central uruguayo Valentín Gauthier no pasó el examen médico de rigor a raíz de un problema físico que traía desde el Club León de México.

Reyna fue una petición expresa de Gago, quien valoró su picardía y las ganas de encarar que tiene. Algo que también destacó de sí mismo el jugador surgido en las inferiores de Racing Club de Avellaneda, donde conoció al DT que solicitó su llegada al Centro Deportivo Azul.

Pero el estreno del exatacante de Boston River tendrá que esperar: no estará frente al Audax Italiano por una lesión producida en una práctica. Y este sábado 25 de julio, Emisora Bullanguera publicó el parte médico de Reyna, quien tendrá que postergar su estreno al menos por unas cuantas semanas.

Gonzalo Reyna posa junto a Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul. (Diego Martin/Photosport).

“El extremo tiene un desgarro en el sóleo de la pierna derecha“, aseguró el citado medio, que también detalla que la ausencia de Reyna será por las próximas tres semanas. Vale decir, recién el 15 de agosto podría estar a disposición de Gago nuevamente.

Así las cosas todo parece indicar que Pintita sigue con una suerte de maldición encima de su plantel por las lesiones, aunque la del joven trasandino no sea tan grave. Pero de todas maneras le hará perderse varios partidos del Romántico Viajero.

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U de Chile pierde a Gonzalo Reyna por tres semanas por un desgarro en el sóleo

Gonzalo Reyna no podrá jugar en cinco partidos de la U de Chile: ante Audax Italiano y Huachipato por la fecha 16 y 17 de la Liga de Primera, respectivamente. También se perderá el duelo ante Unión San Felipe por la fase de grupos de la Copa Chile.

Luego de eso, el Bulla recibirá a Palestino el 9 de agosto. Y visitará a Deportes Limache el 15 del mismo mes. Recién el 23 podría estar disponible nuevamente, aunque seguramente no es el mejor escenario para el debut de joven de 19 años, como es el caso de Reyna.

Gonzalo Reyna tendrá que esperar al menos 21 días para su estreno con los azules. (Diego Martin/Photosport).

Aquel día, Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno, el mismo encuentro en el que espera tener de retorno al uruguayo Octavio Rivero. El charrúa alcanzó a disputar apenas dos encuentros y tuvo que pasar por el quirófano para corregir una lesión en la rodilla.

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Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

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