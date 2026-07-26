El refuerzo azul estaba entrenando desde antes, incluso, que sus compañeros de la U. Y, pese a eso, no estará ante Audax. Sospechoso.

¿Y los refuerzos? Universidad de Chile marcha tercero en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 y luchará para seguir subiendo como la espuma. Pese a esa convicción, no llegan jugadores nuevos para consolidar el plantel.

Gonzalo Reyna fue el primero en firmar con la U en este mercado de invierno. Pese a ello, su ausencia en el primer duelo ante Audax Italiano, y ciertas informaciones internas, apuntan a una lesión.

Desde el cuadro universitario desmienten esa información, pero como bola de nieve, todo va creciendo. En la llegada al Estadio Bicentenario de La Florida, el refuerzo azul se vio vestido de jeans, una chaqueta y un chaleco. Y dejó un mensajito para la polémica que lo envuelve.

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Gonzalo Reyna habla de su supuesta lesión

Ya parece chiste lo de Universidad de Chile. En el primer semestre, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero llegaron “cojos” al club laico. Ahora, Gonzalo Reyna se resiente y el supuesto segundo refuerzo del mercado de invierno, Valentín Gauthier, ni siquiera pasó los exámenes médicos.

¡Les pasan gato por liebre a cada rato! Lo cierto es que en la llegada al Bicentenario de La Florida, el propio Gonzalo Reyna decidió acercarse a los micrófonos de RedGol y hablar de su supuesta lesión en los entrenamientos.

Gonzalo Reyna fue presentado en la U con bombos y platillos | Photosport

“No estoy lesionado“, dijo, escuetamente, Gonzalo Reyna cuando se le preguntó sobre los problemas físicos que habría tenido durante la semana. Lo cierto es que las dudas siguen estando y Reyna no aparecerá ante Audax Italiano. Y estaba entrenando antes, incluso, que sus compañeros. ¿Será que no le pasó nada? Sospechosa la…

En resumen…

Universidad de Chile marcha en la tercera posición de la Liga de Primera 2026.

marcha en la tercera posición de la Liga de Primera 2026. El jugador Gonzalo Reyna desmintió públicamente haber sufrido una lesión durante los entrenamientos.

desmintió públicamente haber sufrido una lesión durante los entrenamientos. El futbolista Valentín Gauthier reprobó los exámenes médicos requeridos por la institución.