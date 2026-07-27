El ex preparador de arqueros del Cacique señaló que el joven meta debería partir a préstamo luego del fichaje del africano.

Un nuevo arquero tiene Colo Colo, porque el pasado viernes se confirmó el fichaje del mediático portero caboverdiano Vozinha, quien viene a Chile tras brillar en el Mundial 2026.

El golero que fue escogido el mejor en su puesto en la Copa del Mundo arriba a la Liga de Primera, luego de la movida del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

El africano llega este martes al país para cerrar su incorporación en Colo Colo, club que deberá tomar decisiones, y ya le aconsejan que mande a préstamo a uno de los porteros juveniles.

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Julio Rodríguez quiere que Eduardo Villanueva salga a préstamo

Colo Colo va a quedar en su plantel con los arqueros Gabriel Maureira, Vozinha, Eduardo Villanueva más el lesionado Fernando de Paul, por lo que el ex preparador de arqueros albo Julio Rodríguez, dice que uno tiene que salir cedido.

Para el mentor de Claudio Bravo el que debe ser enviado a préstamo es Eduardo Villanueva, que ahora quedará como el tercer arquero, por ende, no irá ni siquiera a la banca.

“Es una buena época para que Eduardo Villanueva salga a jugar de titular a algún equipo y demuestra sus cualidades. Le aconsejo que se va a préstamo para que toma confianza”, dijo Hulk a RedGol.

Eduardo Villanueva pierde terreno en Colo Colo. Foto: Marco Vazquez/Photosport

“Si se queda en Colo Colo va a ser un retroceso en su carrera, porque no va a ir ni a la banca. Tienen que mandarlo a préstamo, pero no sé que estarán pensando en Colo Colo”, agregó.

Vozinha llega este martes a Chile y luego se incorporará a los entrenamientos de Colo Colo, quedando disponible para pelear por la titularidad en el líder de la Liga de Primera.

En síntesis

El presidente Aníbal Mosa confirmó el fichaje del arquero caboverdiano Vozinha para Colo Colo.

confirmó el fichaje del arquero caboverdiano para Colo Colo. Vozinha llegará este martes a Chile tras ser el mejor portero del Mundial 2026 .

llegará este martes a Chile tras ser el mejor portero del . El ex preparador Julio Rodríguez aconsejó enviar a préstamo al arquero juvenil Eduardo Villanueva.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera