El guardameta reapareció en el arco del Cacique, pero tuvo responsabilidad en el gol de la derrota frente a Huachipato. El formador de Claudio Bravo fue categórico.

Eduardo Villanueva mastica la rabia en Colo Colo después de un regreso a las canchas que no fue el esperado. El arquero de 21 años volvió a sumar minutos en el Cacique, pero terminó cometiendo un error que costó la derrota por la cuenta mínima frente a Huachipato.

Con Gabriel Maureira en la selección chilena Sub 20 y Fernando De Paul aún lesionado, el técnico Fernando Ortiz decidió mandarlo a la cancha. Sin embargo, cuando debía evitar el gol de Mario Briceño optó por no salir a cortar el centro e intentó manotear el balón cuando tenía todo para contener con sus manos.

El rendimiento que mostró deja en evidencia por qué el Tano optó por darle el puesto a un portero incluso más joven, pero que ha mostrado mayor seguridad. Una que, según el formador de Claudio Bravo, ahora le hará perder mucho más terreno hasta un punto de no retorno.

Julio Rodríguez alarma a Colo Colo por el nivel de Eduardo Villanueva

Para uno de los formadores más importantes del país, lo ocurrido con Eduardo Villanueva este domingo en Colo Colo puede marcar un antes y un después. Julio Rodríguez conversó con RedGol sobre lo ocurrido con el canterano albo y fue lapidario al respecto.

Eduardo Villanueva volvió a jugar en Colo Colo pero no respondió como se esperaba. Foto: Photosport.

“Es lamentable lo que le ocurre a estos chicos que empiezan a jugar y sobre todo en Colo Colo, que es un equipo muy grande. Mucha gente ve el partido y son más críticos, sean jóvenes o no tanto“, comenzó señalando.

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Pero para el formador de Claudio Bravo es claro que es el propio Eduardo Villanueva quien complicó sus chances. “El problema de él es la indecisión de no salir cuando tenía que hacerlo. Estas decisiones cuestan caro, es parte de los problemas de un arquero al principio. Si no tomas buenas decisiones, después es difícil ejecutar bien”.

En esa misma línea, Julio Rodríguez advirtió que el arquero de Colo Colo pierde mucho terreno con esta actuación. “En realidad, como son chicos jóvenes todavía seguramente oportunidades van a tener, pero ya no con la misma confianza de antes“.

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¿La razón? Para el destacado preparador de arqueros, es que este tipo de jornadas hacen eco en el futuro. “Esas cosas quedan dando vueltas, hay gente que olvida y gente que no, son errores que cuestan caro”.

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Eso sí, el histórico formador de porteros apuntó directo al jugador. “En Colo Colo se forman desde los 8 años, entonces ya a los 18 o 19 tienen que estar formados. No es como antes que se formaban cuando le hacían más goles. Lamentable porque por ese gol pierde”, cerró.

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Eduardo Villanueva complica mucho más su futuro en Colo Colo. El arquero era una de las cartas para el futuro del Cacique, pero ha ido perdiendo terreno hasta un punto en que los hinchas le piden ir a otro lugar para recuperar confianza.

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En resumen, Colo Colo y Villanueva

Un regreso para el olvido ante Huachipato: Ante las bajas de Gabriel Maureira (en La Roja Sub 20) y Fernando De Paul (lesionado), el arquero de 21 años Eduardo Villanueva volvió a la titularidad en Colo Colo . Sin embargo, una grave indecisión al no salir a cortar un centro e intentar manotear el balón le costó al “Cacique” la derrota por la cuenta mínima, tras el gol de Mario Briceño .

Ante las bajas de Gabriel Maureira (en La Roja Sub 20) y Fernando De Paul (lesionado), el arquero de 21 años volvió a la titularidad en . Sin embargo, una grave indecisión al no salir a cortar un centro e intentar manotear el balón le costó al “Cacique” la derrota por la cuenta mínima, tras el gol de . La lapidaria crítica de Julio Rodríguez: El histórico preparador de arqueros y formador de Claudio Bravo analizó la jugada y no tuvo piedad. Rodríguez apuntó que el error principal fue la mala toma de decisiones y advirtió que en un club grande los porteros deben estar completamente formados a los 18 o 19 años, sentenciando que “son errores que cuestan caro”.

El histórico preparador de arqueros y formador de analizó la jugada y no tuvo piedad. Rodríguez apuntó que el error principal fue la mala toma de decisiones y advirtió que en un club grande los porteros deben estar completamente formados a los 18 o 19 años, sentenciando que “son errores que cuestan caro”. Pérdida de confianza y terreno en el plantel: Esta desafortunada actuación complica seriamente el futuro de Villanueva bajo el mando del técnico Fernando Ortiz. El guardameta pierde gran parte de la confianza del cuerpo técnico, cediendo aún más terreno ante opciones más jóvenes en el pórtico albo, lo que ha llevado a los hinchas a pedir su salida a préstamo para que logre recuperar su nivel en otro equipo.

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