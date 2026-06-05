A 35 años del título más importante del Cacique, uno de sus pilares revivió la batalla con los Xeneizes. Apuntó directo contra uno de los que más ha llorado en Argentina sobre aquella jornada.

Colo Colo celebra este 5 de junio un año más desde que se coronó campeón de la Copa Libertadores 1991. Un día como hoy pero hace ya 35 años atrás, el Cacique alcanzaba la gloria y dominaba América dejando no sólo partidazos, sino que también una pelea memorable con Boca Juniors.

La llave de semifinales dejó una batalla campal entre ambos planteles, de la que cada vez se van conociendo más detalles. Ahora fue uno de los principales protagonistas quien destapó nuevos antecedentes y apuntó directo contra uno de los que más ha criticado esa jornada en los Xeneizes: Diego Latorre.

Juan Carlos Peralta y los detalles del camarín del Colo Colo campeón de Copa Libertadores 1991

A 35 años de levantarla, Juan Carlos Peralta revive junto a RedGol todo lo que fue esa campaña. “Fui uno de los que más jugó en esa Copa Libertadores. El Cabezón Margas y yo. Jugamos un cuadrangular en Argentina con Racing y Newell’s y Colo Colo. Ahí me empezó a probar, saca a (Rubén) Espinoza y me puso a mí. Le preguntaron y él dijo que era porque yo tenía mejor marca”.

El campeón con el Cacique no sólo aportó dentro, sino que también fuera de la cancha, siendo el responsable del himno albo ese año: la canción Sopa de Caracol. “Eso nace en Ecuador. Un día la escuché con un señor que siempre me llevaba en su auto y tenía buen ritmo, así que dije que era muy motivadora“.

La pelea contra Boca Juniors es uno de los momentos más recordados de aquel Colo Colo campeón de Copa Libertadores 1991. Foto: Archivo.

De hecho, el tema llegó a tal punto que el único día que no sonó perdieron, lo que lo terminó transformando en una verdadera cábala. “No la escuchamos contra Nacional. La escuchábamos en el bus y el camarín”.

Publicidad

Publicidad

Aunque lo más llamativo vino después, cuando Juan Carlos Peralta revivió aquel épico triunfo de Colo Colo ante Boca Juniors. “Estábamos muy mentalizados en ese partido, queríamos revertir el resultado. Nos juntamos en una habitación y los más grandes, de más experiencia, nos dieron mucha fuerza a los más jóvenes“.

En esa misma línea, el campeón de América con el Cacique recordó cómo fue que se calentaron los ánimos en el Monumental antes de la pelea. “Ese día Diego Latorre me pega un combo y me raja el labio, se ve en la televisión cuando le pregunto a (Jaime) Pizarro quién fue”.

ver también Claudio Aquino se aleja de Colo Colo: destapan que la U peruana quiere llevárselo

Esto lo llevó a cobrar en la cancha, desatando la furia de uno de los jugadores xeneizes que más ha criticado lo que pasó esa noche. “Después, patitas con sangre, se ve que toma el balón y da un bote muy alto. Yo vengo por detrás y lo bajo con canillera, medias. Le mostraba al árbitro que le había rajado la rodilla y le dijeron ‘Si pegaste el combo, te la tienes que aguantar'”.

Publicidad

Publicidad

Finalmente y en esa misma línea, ironizó con la manera en que se terminaron comiendo a los argentinos hasta en los combos. “Después me andaba buscando y no, nunca más. Saqué todo el Pedro Aguirre Cerda, pero bien. Ahí quedó”, sentenció.

Encuesta¿Crees que Colo Colo pueda ganar la Copa Libertadores otra vez? ¿Crees que Colo Colo pueda ganar la Copa Libertadores otra vez? Ya votaron 0 personas

Juan Carlos Peralta recuerda con emoción la noche más gloriosa de Colo Colo. El Cacique festeja los 35 años de la obtención de la Copa Libertadores de América, un título que muchos quieren tocar, pero solo unos pocos pueden hacerlo.

Publicidad

Publicidad

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026

Colo Colo y la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026.

ver también Pinilla barre con Palacios por querer dejar Boca Juniors para volver a Colo Colo: “Dan ganas de pegarle”

En resumen, la Libertadores de Colo Colo 1991

La agresión y dura venganza contra Diego Latorre: En el marco de la histórica y tensa semifinal ante Boca Juniors , Juan Carlos Peralta desclasificó un violento episodio de la “batalla campal” en el Estadio Monumental. El exjugador confesó que Latorre le rompió el labio de un puñetazo al inicio del partido, lo que motivó al chileno a cobrar revancha minutos después con una brutal infracción que dejó al argentino acusando el golpe ante el árbitro.

En el marco de la histórica y tensa semifinal ante , desclasificó un violento episodio de la “batalla campal” en el Estadio Monumental. El exjugador confesó que Latorre le rompió el labio de un puñetazo al inicio del partido, lo que motivó al chileno a cobrar revancha minutos después con una brutal infracción que dejó al argentino acusando el golpe ante el árbitro. El inesperado origen de “Sopa de Caracol” como cábala: Más allá de su fiereza en la cancha, Peralta reveló su rol clave en la motivación del camarín al traer desde Ecuador el famoso hit tropical. La canción se transformó en un amuleto inquebrantable para el plantel de Colo Colo , a tal punto que el único partido en el que olvidaron ponerla en el bus y en el vestuario (ante Nacional), terminaron perdiendo.

Más allá de su fiereza en la cancha, Peralta reveló su rol clave en la motivación del camarín al traer desde Ecuador el famoso hit tropical. La canción se transformó en un amuleto inquebrantable para el plantel de , a tal punto que el único partido en el que olvidaron ponerla en el bus y en el vestuario (ante Nacional), terminaron perdiendo. El orgullo del “Cacique” por los 35 años de gloria: Este 5 de junio se celebra un nuevo hito de la obtención de la Copa Libertadores 1991. En este contexto, Peralta valoró su tremenda campaña personal en aquel equipo dirigido por Mirko Jozić, destacando que junto a Javier “Cabezón” Margas fueron los jugadores que más minutos sumaron en el torneo, ganándose el puesto a punta de esfuerzo y una férrea capacidad de marca.

Publicidad