Como "la batalla de Santiago" se recuerdan los argentinos de la semifinal que disputaron Colo Colo vs. Boca Juniors, en la Copa Libertadores 1991, que significó el paso a la gran definición para los albos, donde luego se consagraría campeones ante Olimpia.

Un duelo que no ha sido fácil de olvidar por años para los jugadores e hinchas del Xeneize, que tras más de 30 años, donde Diego Latorre, en conversación con la Conmebol, volvió a recordar a su manera.

"Nos bajaron. En estos tiempos hubiéramos sido campeones. Ese partido lo tengo atragantado, todo hincha de Boca lo tiene atragantado. Habíamos ganado 1 a 0 en la Bombonera. Colo Colo era un buen equipo, tenía un buen entrenador, jugadores experimentados. En la ida tuvimos una epidemia de infectados de fiebre, de frío, algunos jugadores no jugaron, alguno estuvo disminuido. Ganamos 1 a 0 en un partido complicado. Nos hicieron hombre a hombre, nos tenían muy bien estudiado", comenzó recordando.

Todo cambia cuando viene la revancha, que se disputó en el estadio Monumental, y que terminó con triunfo colocolino, pero también en polémica, con peleas de los jugadores argentinos en la cancha de Macul, de fotógrafos pegando con sus cámaras, con el técnico Oscar Washington Tabárez sangrando y hasta un perro policial mordiendo a Fernando Navarro Montoya

"Cuando fuimos a Chile, hasta los 20 minutos del segundo tiempo íbamos 0 a 0. Siempre le reclamo a Bati una jugada en la que se va mano a mano con el arquero y me tiene a mí para dármela solo para empujarla y no me la da. Hubo contraataque y gol de Colo Colo. Fue una fatalidad, después Bati hizo mil goles...", precisa Latorre.

"Nos ganaron 3 a 1. Creo que lo más bochornoso que yo viví en una cancha fue ese partido, lo que se generó. Si hubiese habido un clima más pacífico y todo se hubiese desarrollado en términos normales tendríamos que haber ganado. Aunque sabíamos que esa era la final anticipada. De ahí salió el campeón. Colo Colo después le gana fácil a Olimpia. Era un gran equipo y estuvimos cerca", destacó.

Eso sí, los momentos en que se salió todo de las manos tuvo una preocupación para el ex jugador y actual comentarista de televisión.

"Los hinchas de Boca fueron a un codo en una tribuna. Me cuenta mi viejo, que fue al partido, que se salvaron de milagro. Fue un caos, algo delirante. Pasaban las piedras por arriba. Veo las imágenes y son vergonzosas", finaliza.