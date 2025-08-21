El fútbol sudamericano reacciona al escándalo de Independiente y U. de Chile en la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana. Nadie quedó ajeno a las imágenes que dejó la trágica noche en el Estadio Libertadores de América, donde 19 hinchas azules resultaron heridos.

Desde la ANFP condenaron los hechos. “Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de U. de Chile presentes en el estadio, ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites”, publicaron.

Pero, antes, también reaccionó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que emitió un potente comunicado sobre la situación y pidió severos castigos.

“La barbarie en Avellaneda durante el partido entre Independiente y U. de Chile contradice todos los principios del deporte que tanto amamos. El fútbol, ​​una de las mayores expresiones de pasión y unidad del pueblo sudamericano, no puede ser escenario de violencia, intolerancia e irrespeto”, dijeron.

CBF: "La barbarie en Avellaneda contradice los principios del deporte que tanto amamos"

Desde Brasil piden severos castigos tras la barbarie en Avellaneda

“La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) pide a la Conmebol total rigurosidad en la investigación de los hechos ocurridos, con una investigación rápida y transparente, y que los responsables sean identificados y severamente castigados“, agregaron.

“Expresamos nuestra plena solidaridad con las víctimas de violencia y sus familias. Ningún aficionado, deportista o profesional del espectáculo deportivo debe temer por su integridad física al ejercer su derecho a participar o presenciar un partido de fútbol”, siguieron.

“La CBF reafirma su compromiso con la promoción de un fútbol seguro, inclusivo y pacífico. Solo con sanciones ejemplares y acciones concretas será posible erradicar la violencia en los estadios y preservar la dignidad del deporte en nuestro continente“, concluyeron.